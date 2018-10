Majd megszakad az anya szíve, de nem tudja hazavinni Krisztofert

KAPCSOLÓDÓ Ezért zuhant ki a 33 méter magas hintából Krisztofer

Mosolyog, de járni, beszélni és egyedül enni még nem tud a 19 éves Krisztofer, aki tavaly szeptemberben sérült meg egy balesetben, miután Várpalotán kettétört egy 33 méter magas kalapácshinta és a fiú a betonra zuhant.

Az RTL Klub híradója most arról számolt be, hogy a fiú már nagyon unja a kórházi létet, a családnak is azt javasolják, hogy időnként vigyék haza, de a szülők ezt nem tudják megtenni. Krisztofer és családja ugyanis egy másfél szobás albérletben élnek – nyolcan. A házban ráadásul nincs lift, a lakás szűkös.

Az anya így kétnaponta vonatozik Krisztoferhez a kórházba, miközben albérletet keresnek. A nő elmondta, majd megszakad a szíve, hogy nem tudja hazavinni gyermekét.