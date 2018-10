Lyukas a plafon, állandóak a beázások a Budai Gyermekkórházban – videó

Komoly felújításra szorulna a Budai Gyermekkórház: van ahol a plafon ázik, egyes részeken mindennaposak a csőtörések, és van olyan fürdő, ahol rendszeresen nincs víz. A kórházban uralkodó állapotokra először a hvg.hu hívta fel a figyelmet, majd az RTL Klub rejtett kamerás felvételeket is készített a helyszínen.

A felvételeken jól látszik, hogy több helyen is gondot jelent a beázás, és olyan hely is van, ahol a plafon lyukas, vagy a leszerelt álmennyezet miatt kilógnak a vezetékek.

Az intézmény egyik dolgozója az utóbbival kapcsolatban a szülőként érdeklődő riporternek azt mondta: az álmennyezetet a csőtörések miatt csinálták, de sok helyen “nem rakta vissza az ember”, és a helyzet már négy éve ilyen, mert “mindennap csőtörés van”.

Egy másik dolgozótól több problémáról is hallottak: például arról, hogy az egyik mosdóban gyakran nincs víz, az ebédlőben pedig évekig nem volt mennyezet, most csinálták meg a baracskai Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottai. Azt is elmondta, hogy gyakran csak az önkéntesek segítenek rajtuk.

Az RTL Klub kereste az intézmény vezetőségét, illetve a kórházat fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központot is, de az adásig nem reagáltak kérdéseikre.

Az RTL Klub riportja: