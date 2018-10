Dóra vagyok, mellrákkal küzdök. Elmondok pár dolgot, amit tudnod kell

Öt éve, 32 évesen derült ki, hogy mellrákom van.

Sajnos elég későn, sokáig semmi jele nem volt, de ez elég ritka. Viszont azt, hogy akkor kiderült, annak köszönhetem, hogy tudtam, mire kell figyelni, hogy mi az önvizsgálat, miért van rá szükség, és mikor kell azonnal orvoshoz menni.

Bevallom, a mammográfia régebben az én fejemben is egy elég kellemetlennek tűnő, inkább kihagyandó dolog volt, de van az a helyzet, ami egy csapásra megváltoztatja ezt a gondolatot. Most már semmilyen indokot nem tudok elfogadni arra, hogy valaki kihagyja a szűrővizsgálatot. Ha a kezünkben van egy ilyen lehetőség, akkor egyszerűen nem szabad kihagyni. Rajtam ez nem segített volna, de mindennap látom, hányan bánják meg, hogy nem figyeltek jobban, nem mentek el, nem mentek el előbb, és nem vizsgálták magukat.

Elmondom, hogy szerintem miért kell odafigyelned, és miért fontos, hogy elmenj szűrésre, ha hívnak, addig pedig vizsgáld magad, és ha valami nem odaillőt érzel, akkor siess az orvoshoz, ne várj. Az én nagyon nyomós érveimet pedig dr. Cornides Ágnes, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának szakértője fogja szakmailag is megtámogatni, mert fő a hitelesség, ugye.

1. Az életed a tét

Biztos vagyok benne, hogy senki nem szeretné feldobni a papucsát, mondjuk úgy, idő előtt. Úgyhogy most valld be, hogy valahol nagyon mélyen szeretnél majd egyszer ráncos öreglány lenni gyerekekkel, unokákkal, meg ami kell.

Erre például sokkal nagyobb az esélye az embernek, ha bármilyen betegséget, mint például a mellrák is, a lehető legkorábban felfedeznek. A rossz hír az, hogy a „velem ez nem történhet meg” rákmegelőző mantra nem feltétlenül a leghatékonyabb módszer. Nekem soha eszembe nem jutott, hogy előfordulhat, hogy mellrákom legyen.

Dr. Cornides Ágnes: „A szűrővizsgálat a tünet- és panaszmentes személyek vizsgálatát jelenti. Tehát az »én nem érzek semmit, nekem nem kell elmenni« rossz válasz. A ma használatos mammográfiás gépekkel már az 5 mm-es daganatot is észre lehet venni, ami még viszonylag könnyen, jó esélyekkel gyógyítható. Két mammográfia között testünk jelzéseinek figyelése – ahogy régebben mondtuk, az önvizsgálat – elengedhetetlenül fontos. A lényeg, hogy az ember ismerje a testét, és ha változást észlel – akár az emlők formájában, a bőr minőségében, bármiben –, és ez a változás tíz nap, két hét alatt nem múlik el, mutassa meg szakembernek. Ne dédelgesse, és ne várja, hogy majd elmúlik. Lehet, hogy így lesz, de ilyenkor már jobb, ha ezt szakember mondja.”

2. Nincs olyan, hogy nincs időd

A „nekem erre nincs időm” elég gagyi kifogás. Bezzeg arra lenne, hogy a sokadik biopsziára menj, mert meg kell vizsgálni a különböző áttéteidet, meg arra is, hogy életed végéig orvoshoz járkálj kezelésekre. Na, ha ezekre nem sajnálnád az időd, akkor arra a tíz percre se sajnáld, amíg egy szűrővizsgálat tart. Arról már ne is beszeljünk. mi lesz, ha semmire nem is kell majd időt szakítanod, pont azért, mert most se tetted. Ha érted, mire gondok.

Kapsz egy levelet, elteszed, beírod a naptárba, és elmész. Vársz öt percet, megvizsgálnak, kijössz. Ennyi. Nem egy nagy cucc, tudom, mert mindig elkísérem anyut.

Dr. Cornides Ágnes: „Magyarországon azok a 45–65 év közötti nők kapnak meghívólevelet, akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, függetlenül attól, hogy az szűrővizsgálat (meghívóval) vagy ún. klinikai vizsgálat (beutalóval) volt-e. A vizsgálatról szóló rövid tájékoztató mellett többek között a vizsgálat helye és ideje is szerepel, valamint egy telefonszám, amin módosítani lehet az időpontot, amennyiben nem felel meg.”

3. Semmi bajod nem lesz ekkora sugárdózistól

Nyugi, kétévente egy mammográfiától még senki nem kapott sugárfertőzést. Én amúgy vállalkozó szellem vagyok, próbáltam erre meggyőző cáfolatot találni, de a kamuoldalak kamucikkein kívül nem igazán sikerült, ami, hát, sokat elárul. Na, de most komolyan. 2018-at írunk, emberek turistáskodnak az űrben, konnektorból töltjük az autókat, tűkkel végeznek komoly műtéteket… és még mindig van, aki azzal haknizik, hogy a mammográfiás gépek akkorát sugároznak, hogy az ember világítani kezd tőlük… De azért a törött lábad engedted megröntgenezni, nyugtass meg…

Dr. Cornides Ágnes: „Tudni kell, hogy mindenkit folyamatosan ér sugárzás természetes forrásból, például kozmikus sugárzás, talajban, levegőben, élelmiszerekben lévő természetes radioaktív anyagokból származó sugárzás. A hagyományos röntgenvizsgálatok – ide tartozik a mammográfia és a mellkas-röntgenvizsgálat – csak minimális sugárterheléssel járnak.”

4. Ha időben kapcsolsz, csökkentheted a kockázatot

Mellrákot megelőzni, így, a szó szoros értelmében nem lehet! Értem én, hogy valahol valaki azt mondta, mert ez olyan jól hangzik, de nem. A mellrák, az egy ilyen nagyon undok dolog. Nincs olyan bármi, amivel biztosan ki tudnád védeni, hogy kialakuljon, mint mondjuk a méhnyakrák vagy a vastagbélrák, amiket tényleg meg lehet előzni. Viszont roppant jól lehet szűrni. És persze sose árt, ha egészségesebben él az ember.

Dr. Cornides Ágnes: „A mellrák kialakulásának kockázata csökkenthető, ha az ember egészségesebb életmódot folytat. Fontos a normális testtömeg, mert az elhízás jelentősen növeli a kockázatot. Az ajánlások szerint felnőtteknek legalább heti 150 perc mérsékelt vagy 75 perc intenzív fizikai aktivitás – lehetőleg egész hétre egyenletesen elosztva – szintén jótékony hatású. Fontos a legfeljebb mérsékelt alkoholfogyasztás, de inkább az alkoholfogyasztás kerülése – úgy tűnik, hogy emlőrákkockázat szempontjából nincs ártalmatlan mennyiség. Valamennyi rákfajta kialakulásának kockázatát csökkenti a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag, kevés zsírt, vörös húst és feldolgozott élelmiszert tartalmazó étrend, valamint a dohányzás mellőzése is.”

5. Nem fáj, csak kellemetlen

Itt az ősz. Gondolom, ha egyik reggel ömlik a hideg eső, és fúj a jeges szél, akkor is el fogsz indulni mondjuk dolgozni, mert muszáj. Ugye? Csak mert egy csomóan azért nem mennek állítólag mammográfiára, mert kellemetlen meg fáj. Hát van egy nagyon jó hírem. Szerintem a hideg eső jeges széllel sokkal kellemetlenebb. Ráadásul szinte biztos vagyok benne, hogy például egy májbiopszia, pláne egy műtét, vagy ugyanez a tüdődben sokkal jobban fáj, mint az a pár perces vizsgálat.

Dr. Cornides Ágnes: „A mammográfia tudta eddig teljesíteni azt az elég szigorú követelményt, hogy egy adott csoporton időről időre, következetesen elvégezve csökkentette az emlőrák miatti halálozást. Egyetlen más módszerrel sem sikerült ezt még bizonyítani. Az ultrahang remek kiegészítő vizsgálat, de inkább abban nagy, hogy segítsen azonosítani a mammográffal felfedezett elváltozást. Egyelőre szűrővizsgálatként a világon mindenütt mammográfiát végeznek.”

