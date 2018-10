Mindenkinek megtiltanák a dohányzást Magyarországon, aki 2020 után születik

Akik 2020. január 1-je után születnek Magyarországon, nem vehetnek majd dohányterméket – ezt fogja kezdeményezni Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztos. Az abszolút tilalom célja, hogy Magyarország a világ első füstmentes országa legyen – írja a 24.hu.

Lázár János Siófokon, a Tobacco Hungary konferenciáján közölte: azt is javasolni fogja, hogy – a mobiltelefonálás mintájára – tiltsák be az autóban való dohányzást. Emellett betiltaná az elektromos cigarettákat és a hasonló, alternatív dohánytermékeket is.

A szigorítás a társasházakra is kiterjedhet majd. Az elképzelés szerint a társasházak képviselői több jogot kapnának ahhoz, hogy a gangokon, erkélyeken se lehessen rágyújtani.