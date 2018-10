Akkora kosz volt a pékségben, hogy azonnal bezáratta a hatóság

Sokkoló látvánnyal és rendkívül hiányos adminisztrációval szembesültek a Nébih ellenőrei abban a Pest megyei sütőüzemben, ahol október első felében folytattak helyszíni vizsgálatot.

Piszkos, rendezetlen körülmények között készítették a pékárukat, a padlót nem takarították, a falak nem voltak rendesen lefestve, és pókhálósak voltak, néhol rovarok is akadtak. A rozsdás ablakok nem záródtak, néhol a kitört üvegen keresztül ki lehetett látni a szabadba.

A gépek is rozsdásak, takarítatlanok voltak, de mocskosak voltak a sütéshez használt tálcák és szekrények is. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy az alkalmazottak is szennyezett munkaruhában dolgoztak, egy ember utcai ruhában volt a termelőhelyiségben.

A vállalkozás ezen túlmenően sem a HACCP dokumentációt, sem az előállított termékek nyomon követéséhez szükséges dokumentumokat nem tudta bemutatni a Nébih szakembereinek.

A súlyos higiéniai, élelmiszer-biztonsági és nyomon követési hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a vállalkozás működését.

A hatóság csaknem 400 kiló kenyeret és ömlesztett árut, valamint 1809 darab finom pékárut (kifli, bukta, kakaós csiga, virslis croissant, kalács) vont ki a forgalomból.