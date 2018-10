A tetkójától akart megszabadulni, most úgy néz ki, mintha húsevő baktérium támadta volna meg

Stephanie Lynn 7 évvel ezelőtt csináltatott egy koponyás-rózsás tetoválást az alkarjára. A 28 éves nő közelgő esküvője előtt szeretett volna megszabadulni a ballépésétől, ezért bejelentkezett egy tetoválás-eltávolító kezelésre a glasgow-i Fresh Faced kozmetikai központba.

Ám a művelet balul sült el: a kétgyermekes édesanya szerint a karját megégették, az égés pedig csúnyán elfertőződött. Stephanie már a kezelés alatt is pokoli fájdalmakat élt át, utána pedig arra is képtelen volt, hogy kinyújtsa a karját, ami aztán fel is dagadt.

„A kisebbik lányom nem mert a közelembe jönni, annyira megijesztette a seb. Most csak hosszú ujjú felsőket hordok” – mesélte az anyuka, aki egyelőre még nem találta meg a megoldást a problémájára.

mirror