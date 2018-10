Harminchét éve minden este pizzát vacsorázik, és még nem unta meg

Mike Roman tanár New Yersey-ben, aki rendhagyó étkezési szokásai miatt került egy pillanatra az internet reflektorfényébe. A 41 éves férfi állítja, hogy az elmúlt 37 évben legalább naponta egyszer megevett egy pizzát.

Mike és különleges kapcsolata a pizzával 3-4 éves korában kezdődött, amikor édesanyja először adott neki pizzát vacsorára. Annyira megszerette, hogy azután mást nem volt hajlandó enni, hiába próbálták szülei meggyőzni arról, hogy egyen más ételeket is.

Azóta napjában naponta legalább egyszer terítékre került a pizza Mike étrendjében, akivel korábban sokszor megesett, hogy mindhárom főétkezésre pizzát evett. Mostanában kicsit visszafogta magát, így előfordul, hogy ebédre mogyoróvajas szendvicset eszik, de vacsorára akkor is pizza van.

„Különböző helyekről rendelek, így elég változatos” – mondta Mike az internetes beszélgetés alatt. Szerinte ez egyáltalán nem nagy dolog. „Míg mások a fine dining helyekre járnak, és nagy feneket kerítenek az étkezésnek, addig én nem. Ha éhes vagy, enned kell.”

A 41 éves tanár bevallotta, hogy napközben néha elmajszol egy-egy pirítóst vagy kekszet is, de a pizzához mindig visszatér.

A pizza a férfi randizási szokásaira is erősen rányomta bélyegét, ugyanis csak olyan helyre vitte a lányokat, ahol felszolgáltak pizzát is. Mike még egy évvel ezelőtti esküvőjén is pizzát evett, mint ahogy nászútjukon sem kellett felhagynia az évtizedes hagyománnyal.

A férfi elmondása szerint koleszterinszintje kicsit felszökött az elmúlt évek alatt, de sikerült újra lejjebb tornásznia az értékeket, és most remek egészségi állapotnak örvend.

Elárulta, hogy a vékony tésztás Margarita pizza a kedvence.