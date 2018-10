A 168 óra egy olvasója küldött képet a lapnak a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet álláshirdetési táblájáról. Erről kiderül, hogy műtőssegéd, szakápoló, segédápoló mellett szakács, udvaros, festő és karbantartó is hiányzik az intézményből.

A cikk szerint több orvos is hiányzik a bőrgyógyászatról, de a tüdőgyógyász is három hónapra előre be van osztva.