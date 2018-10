Nők tízezreitől kértek bocsánatot a szörnyű fájdalmakat okozó műtét miatt

Az ausztrál kormány bocsánatot kért azoktól a nőktől, akiknek évtizedekig kínzó fájdalomban kellett élniük egy kétes orvosi beavatkozás miatt. Az érintett nőknek egy hálót ültettek be a vaginájukba, így próbálták meg kezelni a szülés utáni inkontinenciát és a kismedencei szervek süllyedését.

A polipropilénből készült hálót akkor ültetik be a hüvely falába, ha méh, a bél vagy a húgyhólyag megsüllyed (prolapszus), ezzel támasztják meg a belső szerveket. Rengeteg esetben viszont súlyos mellékhatások jelentkeznek.

Korábban egy ausztrál vizsgálat arra jutott, hogy a beültetés számos nő életét tette tönkre. A beavatkozás után vérzés, szövet- és idegkárosodás léphet fel, a háló károsíthatja a hüvelyt, és állandó fájdalmat okozhat. Ez tönkreteheti egy nő párkapcsolatait, karrierjét, és pokollá változhat az élete. Ráadásul az orvosok sem veszik komolyan a kínokról beszámoló nőket.

Csak Ausztráliában mintegy 150 ezer nőnek ültettek be vaginahálót az elmúlt két évtizedben. Az országban egyébként két hálófajtát már betiltottak, mert túl kockázatosnak ítélték a használatukat, Új-Zélandon pedig januárban teljesen betiltották a beavatkozást.

A hivatalos adatok szerint Nagy-Britanniában több mint 100 ezer nő kapott hüvelyhálót 2008 és 2017 között. Még a brit egészségügyi szolgálató felmérése is jól mutatja, mennyire ellentmondásos beavatkozásról van szó:

Ijesztő számok, főleg annak tükrében, hogy korábban 2-3 százalékra tették a problémás beavatkozások arányát.

