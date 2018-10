Élete végéig havi háromszázezer forintot kap a lány, aki elvesztette karját a buszbalesetben

Kedden ért véget a bíróságon az a csoportos kártérítési per, amit a Best Reisen utazási iroda ellen indítottak annak busznak a sérültjei, amelyik 2011-ben tragikus balesetet szenvedett Egyiptomban – írja a Zoom. A busz az oldalára borult, 11 magyar életét vesztette, huszonkilencen megsérültek, köztük Diána is, aki a karját vesztette el a balesetben.

Decsi Diána most húszéves egyetemista, 2014-ben nyolcadmagával indított kártérítési pert az utazást szervező Best Reisen Utazási Iroda ellen, hosszas jogi csatározás után végül a bíróság a károsultak javára döntött. A Pesti Központi Kerületi Bíróság döntése nyomán a cégnek visszamenőleg 10 millió forintot, 2018. szeptember 30-tól pedig élete végéig havonta 299 ezer forintot kell fizetnie az egyetemista lánynak.

Janóné dr. Iványi Nóra bírónő döntésének indoklásában kiemelte. Diána „egész hátra lévő életében segítségre szorul. Nehéz megítélni, milyen nehézségek érik majd a párkapcsolat kialakításában, később az anyai feladatok ellátásában. A baleset előtt sportkarriert épített, aminek szintén véget vetett a baleset. Ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy továbbra is ambiciózus és kiegyensúlyozott lány, még ha egykori álmait nem tudja is megvalósítani.”

Az elsőfokú ítéletet szerint a Best Reisennek 15 napja van arra, hogy kifizesse a megítélt kártérítést a balesetben karját elvesztő lánynak, akinek édesapja arra számít, hogy a cég fellebbezni fog a döntés ellen.

Idén júniusban a bíróság első fokú döntést hozott a balesetben súlyosan megsérült testvérpár kártérítési ügyében is. Ennek értelmében a két fiút életük végéig több százezer forintnyi életjáradék illeti meg. Egyikük fülét már nem lehetett megmenteni, a másik fiú arcán pedig vágásnyomok vannak. A bíróság döntése szerint a fiataloknak havi 137 ezer, illetve 342 ezer forintos életjáradék jár 2014-től visszamenőleg – írja a Zoom.