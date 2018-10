Feljelentést tett a Kardiológiai Intézet igazgatója az elbocsátott szívsebész ügyében

Újabb fordulat történt a kirúgott szívsebész és elhunyt betege ügyében: a Magyar Idők szerint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet igazgatója, Andréka Péter feljelentést tett személyes adattal való visszaélés és jogosulatlan adatkezelés miatt, miután az intézményből elbocsátott szívsebész két betegének kórházi dokumentumai felkerültek a Facebookra.

A lap szerint a közösségi oldal egyik felhasználója azért töltötte fel a szóban forgó dokumentumokat, hogy védelmébe vegye az elbocsátott dr. Székely László szívsebészt. Az egyik feltöltött dokumentum annak a betegnek a zárójelentése, akinek az operációja miatt elbocsátották az orvost, a másik pedig az elhunyt betegé, akin – egyes beszámolók szerint -–az elbocsátás körüli huzavona miatt nem hajtották végre az életmentő műtétet.

Andréka a két dokumentum feltöltése miatt belső vizsgálatot rendelt el és büntető feljelentést tett.

Ahogyan azt mi is megírtuk, dr. Székely Lászlót azért bocsátották el az Országos Kardiológiai Intézetből, mert egy külsős intézményből hívott orvost az egyik pácienséhez: Székely egy olyan nőt operált, akinek hibás, cserére váró implantátum volt a mellében, amelyet az orvos szívműtét közben el kellett, hogy távolítson. Ekkor hívott egy külsős plasztikai sebészt, hogy még egyazon műtét alatt be tudjanak ültetni egy új implantátumot. Ezt a kórház elfogadhatatlannak nevezte. Utólag kiderült, hogy a főorvos korábban is járt már el hasonlóképp.

Nem sokkal később jött a hír, hogy meghalt a sebész egyik műtétre váró betege. Az 55 éves férfit július közepén vizsgálták meg, amikor is kiderült, hogy speciális, egyedi gyártású érimplantátumra van szüksége. Székely elindította az eszköz legyártásához és beültetéséhez szükséges engedélyezési folyamatot, ám a műtét előjegyzése már nem történhetett meg, mivel mire a papírok megérkeztek, a főorvos elbocsátása már folyamatban volt. A betegnek végül átszakadt a főverőere.

Az ügyben minisztériumi vizsgálat is indult. Ennek eredménye szerint az orvos felmondása miatt kialakult helyzet semmilyen formában nem befolyásolta a beteg halálát. A vizsgálat szerint a beteget az észlelést követő legrövidebb időn belül meg kellett volna operálni, ami lehet, hogy jogi értelemben a kórház felelőssége, de az orvosszakmai hibáért az orvost terheli a felelősség. Dr. Székely László ezzel szemben azt állítja: úgy küldték el, hogy még a frissen operált betegeit sem nézhette meg, ennek ellenére külön felhívta a kórház vezetőségének figyelmét a műtétre váró betegeinek helyzetére.