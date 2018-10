A kirúgott szívsebész szerint úgy vizsgálták ki az ügyét, hogy őt ki sem kérdezték

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a szeptemberben elbocsátott szívsebészt, dr. Székely Lászlót hibáztatják az értágulatban elhunyt beteg ügyében. A 24.hu információi szerint a nagy port kavart esettel kapcsolatban két vizsgálatot is lefolytattak a napokban: az országos tiszti főorvos és egy orvoscsoport külön-külön is megvizsgálta a beteg halálának körülményeit.

Az eredmény szerint nem a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, hanem az elbocsátott orvos a felelős az ügyben. Az orvosi jelentés szerint az elhunyt férfinál még az 1980-as években végeztek el egy aortaműtétet. Ezután három évtizeden át nem voltak panaszai, csak idén nyáron, ezért ment el a kardiológiai intézetbe, ahol a magával hozott CT-vizsgálat alapján dr. Székely László megállapította, hogy 11 centiméteres értágulat alakult ki a korábbi beavatkozás helyén. A jelentés szerint az ilyen értágulatok esetében megjósolhatatlan, hogy a szakadás napokon vagy órákon belül következik-e be, ezért Székelynek át kellett volna irányítania a férfit egy olyan intézetbe, ahol meglettek volna a technikai feltételek és az OEP-finanszírozás a beavatkozás elvégzésére.

Székely a hírek megjelenése után az Indexnek azt nyilatkozta: ő nem tud sem tisztiorvosi, sem orvosi vizsgálatról, ami azt jelentheti, hogy úgy vizsgálták ki az ügyét, hogy őt magát meg sem kérdezték, ráadásul „nem voltak kíváncsiak annak az angliai orvosnak a véleményére se, aki ebben az esetben nagy tapasztalatú szakértőként adott javaslatot, és aki erre a speciális műtéti technikára a beteg ellátását javasolta”.

Nagyon nehéz – objektíven talán nem is lehet – olyan szívsebészt találni Magyarországon, aki ilyen típusú betegség ilyen típusú szövődményének a kezelésével vagy a betegség progressziójával kapcsolatosan saját gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezne. Még az amerikai és az európai ajánlások sem adnak konkrét útmutatót ennek a betegségnek a pontos időzítésével, illetve ellátásával kapcsolatban, nemhogy egy ad hoc összehívott bizottság azonnali véleménye irányadó lehetne az ominózus esetben

– idézi a szívsebészt a hírportál.