Egykori tanárnőjét kellett újraélesztenie a mentőápolónak

Egykori tanárnőjét kellett újraélesztenie egy derecskei mentőápolónak – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint az eset még augusztus elején történt, amikor az idős nőhöz mellkasi fájdalmak miatt riasztották a derecskei kiemelt mentőegységet és az orvosi ügyeletet.

Csak a helyszínen derült ki, hogy a beteg hosszú éveken keresztül tanította a mentőápolót, aki ugyan örült a viszontlátásnak, de az ellátás után, a kórházba induláshoz készülve, a beteg légzése és vérkeringése is leállt. Bajtársaink azonnal elkezdték az újraélesztést, majd mire a segélykocsi a helyszínre érkezett, a hölgy keringése és légzése is visszatért

– olvasható a bejegyzésben.

Az egykori tanárnőt végül stabil állapotban szállították kórházba, s most személyesen is megköszönte egykori diákjának és bajtársainak az életmentő segítséget.