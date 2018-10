Kvíz: te mennyire élsz egészségesen?

Reggelire kakaóscsiga, ebédre pörkölt nokedlivel vagy rántott hús krumplipürével – szigorúan savanyúság nélkül, vacsorára ugyanaz, plusz esetleg egy kis csoki még. És rengeteg cukros üdítő. Nagyjából így nézett ki egy tipikus vasárnapi menüm tizenéves koromban. Ja, és és amíg fel nem nőttem, nem sportoltam rendszeresen semmit. Voltak időszakok, amikor rengeteget tornáztam otthon, mert fogyni szerettem volna, de aztán ezt is túltoltam, mint az életben sok minden mást is, így aztán alább is hagyott a lelkesedésem.

Szerintem a felnőtt élet egyik legnagyobb leckéje megtanulni a mértékletességet. Megtanulni nemet mondani arra az isteni lángosra vagy fánkra, de nem kiiktatni az életünkből örökre, csupán minimalizálni azokat a dolgokat, amikről pontosan tudjuk, hogy ártanak az egészségünknek.

Nem véletlenül a lángost és a fánkot hoztam példának, hiszen két nagy kedvencemről van szó. Ugyanakkor tudom azt, hogy a túlsúlyomat semmivel sem gyarapíthatom jobban, mint olajban sült, fehér lisztből készült isteni kajákkal. Ezért aztán igyekszem már évek óta minimalizálni ezeknek a bűnös finomságoknak a fogyasztását: fánkot csak nyaraláskor, lángost pedig egy évben csak egyszer engedélyezek magamnak. És akkor aztán olyan jól esik, hogy ihaj…

De természetesen azért nem élek aszkétaként. Fő szabály nálam 3 van:

heti három edzés,

vacsora csak kistányérból,

és semmi cukros üdítő.

Sosem késő elkezdeni egészségesebb életmódot élni. Ez a legnagyobb szívesség, amit tehetsz magadnak, mindegy, hány éves vagy. Töltsd ki kvízünket, és megtudod, neked van-e tennivalód ezen a téren, vagy a lehető legjobb úton jársz.