Kirúgott szívsebész: a meghalt beteg többször is telefonált, mi lesz vele

Székely László szívsebészt két és fél héttel ezelőtt rúgták ki a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből. Azóta a nyilvánosság előtt üzenget egymásnak a kórház és az orvos, sokszor egymásnak homlokegyenest ellentmondó dolgokat állítva. A szívsebész most a Népszavának adott interjút.

Elmondta, hogy kirúgása óta a volt titkárnője fogadja a betegek hívásait, és az új osztályvezetőhöz irányítja őket.

Az a beteg, aki meghalt a napokban , többször is telefonált, hogy mi lesz vele, mikor jöhet. Neki sem volt mit a válaszolnia, jelezte a betegnek, hogy az új osztályvezető főorvossal kell kapcsolatba lépnie.

A haláleset után az intézet és az orvos közötti vita fókuszába az került, hogy a kórház tudott-e a betegről, szólt-e róla a volt orvosa.

Valóban nem adtam át minden beteget egyenként, tekintettel arra, hogy publikus a rendszerben, de a három fontosabb esetről szóltam. Egyébként senki nem kérte tőlem, hogy minden betegről számoljak be, sőt mivel felmentettek a munkavégzés alól szeptember 19-étől nem férek hozzá semmihez. Felmentésemet követően felhívtuk a figyelmet a csütörtökön elhunyt betegre is, tekintettel arra, hogy ekkor már nem állt módomban az előjegyzést megtenni. Így átadtuk azt a levelet is, amelyben a beteggel kapcsolatos összes információt mellékeltük.