Immunrendszer-erősítés házilag – a világbajnok legtutibb tippjei

„Összegyűjtöttem az 5 legjobb immunrendszer-erősítő tippemet”

Az tudnotok kell, hogy a bőrünkön és a nyálkahártyákon különböző mikroorganizmusok élnek, amik könnyen megbetegíthetnek minket, ha az immunrendszerünk legyengült. Ezért kell felturbóznunk magukat, hiszen ágyban feküdni betegen senkinek nem jó.

Ezüstkolloid: Én csak így fogalmaznám meg. Csodaszer, amit természetes antibiotikumként is jellemezhetjük. Több, mint 600 kórokozóra hat köztük baktériumokra, gombákra és még egyes vírusokra is. Mivel nem szintetikus, nem támadja meg a test saját sejtjeit, így nincs mellékhatása. Leghatékonyabban nyálkahártyán keresztül szívódik és így a szervezet minden szövetébe eljut.

Napi egy csepp orvosilag ellenőrzött ezüstkolloid csodákra képes. Külsőleg is sebek fertőtlenítésére is használhatjuk. Tartósan viszont nem használható, a pontos adagolásról szakemberrel konzultáljon.

Gyömbér: Az egyik leghatékonyabb és legkülönlegesebb ízű fűszernövényt érdemes a mindennapjainkba beépíteni. A gyömbérből készült főzet, tea, melengető hatású, így kifejezetten javasolt a hideg hónapokra. Görcsoldó, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, köhögés és hányinger csökkentő hatása mellett nagy mennyiségben tartalmaz magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat A-, C- és E-vitamint, így extra erős immunrendszer erősítő, sőt a legújabb kutatások szerint az elhízást is képes megakadályozni.

Hogyan csináld?

Gyömbértea elkészítése: Vegyél egy hüvelyknyi friss gyömbért, majd reszeld le és tedd forró vízbe. Amikor iható melegségűre hűlt, tegyél bele citromlevet, öntsd fel langyos vízzel és ízesítsd mézzel vagy édesítőszerrel.

Fokhagyma: Egészségvédő és erősítő hatását, már az ókori görögök és rómaiak is felismerték. Kiváló a rákos megbetegedések ellenni védekezésben is, de ezen kívül vérnyomáscsökkentő hatású, erősíti a szív és érrendszert, jótékony a keringés rendszerre és pozitívan kezeli a magas koleszterinszintet is. A fokhagyma mikrobaölő hatású ezért napi egy gerezdet érdemes nyersen elfogyasztani. Mivel nem túl kellemes az illata, a nyers fokhagyma gerezdet alaposan rágjuk meg, így kevesebb illóanyag fog a bőrön keresztül távozni. Aki nem rajong az ízéért, válasszon fokhagyma kapszulát.

C- vitamin: Hatalmas szerepe van a szervezet optimális működésének fenntartásában és az immunrendszer védelmi feladatainak ellátásában. A C-vitamin erősíti a sejtek falát, így a kórokozók is nehezen hatolnak át rajta, enyhe antibiotikus hatása van, ráadásul segíti a fehérjeszintézist, és a bőrünk is szebb lesz tőle. Mivel vízben oldódik, a szervezet nem tudja tárolni, a felesleg a vizelettel kiürül a szervezetből. A C-vitamin hiánya megtapasztalható, vérző fogíny, nehezen gyógyuló sebek, gyakori légúti megbetegedések esetén. Zöldségek és gyümölcsök és főleg a citrusfélék fogyasztása esetén juttatunk C-vitamint a szervezetbe, de a túl sokáig való fagyasztás, vagy melegítés, aprítás, párolás során a nagy része elveszik részben vagy teljesen. Érdemes ezért külön kiegészítésként C-vitamin készítményt szedni.

Echinacea vagy más néven kasvirág: Természetes immunerősítő, ami a fertőzések leküzdésében segít oly módon, hogy növeli az immunsejtek aktivitását. Növeli a bakteriális fertőzésekkel szemben a szervezet ellenálló képességét, javítja az immunválaszt. Antioxidáns hatású, fájdalom és gyulladás csökkentő is egyben. A kasvirág gyökerét a természetgyógyászat már régóta használja főzetként, de valójában az egész növény felhasználható a fent említett pozitív tulajdonságai miatt. Boltokban tea, csepp, por, kapszula és krém formában is megtalálhatjuk. Kúraszerűen alkalmazzuk. 3-4 hét rendszeres fogyasztása után 1-2 hét pihenő javasolt.