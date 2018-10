Mégsem a menza miatt fertőződött meg több mint 300 szombathelyi kisdiák?

Ahogyan arról korábban mi is írtunk, szeptember végén közel háromszáz diák, több pedagógus és néhány diák hozzátartozója is megbetegedett Szombathelyen. A rosszullét hányással és hasmenéssel járt, s mivel az érintett iskolákat ugyanaz a konyha látta el ebéddel, eleinte az ételmérgezés gyanúja is felmerült. A Hungast csoporthoz tartozó Elamen Zrt. most közleményt adott ki, miszerint nem a társaság által szolgáltatott ételek okozták Szombathelyen a calici vírus okozta fertőzést.

A közétkeztetéssel foglalkozó társaság azt írja, hogy az illetékes szakhatóságokkal közreműködve a társaság is számos mintát vett az alapanyagokból, konyhai felületekről, ezeket a mintákat pedig a hatóságok és a társaság által külön megbízott akkreditált laboratóriumok is bevizsgálták.

Az előzetes eredmények alapján patogén, tehát kórokozó baktériumot nem mutattak ki sem az ételmintákból, sem pedig a főzőkonyhai felületek törletmintáiból

– olvasható a Hungast csoport – Elamen Zrt. közleményében.

Stánitz Éva megyei tiszti főorvos szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calici vírus okozta a fertőzést, amelyben összesen 338-an betegedtek meg. A betegség enyhe lefolyású volt, gyomor- és bélrendszeri panaszokkal, hasi görcsökkel, hányással, hasmenéssel, hőemelkedéssel, enyhe lázzal járt. Elmondása szerint két diák került kórházba kiszáradás tünetei miatt.

A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az eset kapcsán vizsgálatot folytat a Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága is. Mint korábban közölték, mintákat vettek az érintett főzőkonyhán készített ételekből, a felhasznált alapanyagokból, tisztító- és fertőtlenítőszerekből. A konyha működését a vizsgálat idejére felfüggesztették, a diákétkeztetést másik helyről biztosítják. A minták laboratóriumi vizsgálata még tart, az eredményről később tájékoztatnak.

Seffer Lilla őrnagy, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense csütörtökön közölte, hogy a rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával büntetőeljárás keretében vizsgálja a négy szombathelyi iskolában történt tömeges megbetegedés körülményeit.