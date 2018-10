Befizetett egy vörös sárkány masszázsra, de fogalma sem volt, mi vár rá

Az ausztrál Matthew és Candise Raison egzotikus nyaraláson volt Balin, és úgy gondolták, masszázzsal is kényeztetik magukat.

Be is jelentkeztek masszázsra, és azt hitték, kellemes ellazulásban lesz részük. Eleinte nem is volt gond, de a masszőr megkérdezte a férfit, szeretné-e, hogy kiűzze belőle a vörös sárkányt. Azt hitték, ez valami vallási dolog lehet, úgyhogy rajta.

Aztán jött a megdöbbenés: a masszőr egy érmével elkezdte végigfaragni a férfi hátát, amivel széles vörös csíkokat okozott neki. A kaparásnak vagy érmézésnek nevezett eljárásról úgy hiszik, megszabadítja a testet a fájdalomtól és fáradságtól, és serkenti a vérkeringést.

A csíkok még napok múlva is látszottak a férfi hátán, és nagyon fájdalmasnak tűntek. A házaspár a vidám oldalát látta meg az esetnek, és könnyesre nevették magukat. Ráadásul a férfinak enyhült a krónikus hátfájása is.

