Két cuki buldog segítette át a családot a gyász legnehezebb időszakán

2016 novemberében Emily Taphouse egyedül maradt, miután férjét, Korey-t egy autóbalesetben megölte egy teherautó sofőrje. Úgy tűnt, hogy semmi sem fogja tudni betölteni a férfi után a családban maradt tátongó űrt, de egy buldogpár mindent megtesz, hogy ez ne így legyen.

A baleset után Emily és két kislánya, a négyéves Hazel és a kétéves June másik városba költöztek, és befogadtak egy fehér-barna buldogkölyköt is, Fernt. A kis állat örökbefogadása a legjobb dolognak bizonyult, mert a két kislány egyből megszerette, és neki hála, kicsit fel is engedtek a költözés és a gyász okozta feszültségből. A kis buldog nem csak a kislányok, hanem Emily éltébe is lopott egy kis boldogságot.

„Olyan, mintha sebtapaszt raknának a szívemre – mondta Emily. – Csak néztem, ahogy a lányok viháncolnak, játszanak a kutyussal, és hogy mennyire szeretik. Mindent megváltoztatott.”

Ahogy Fern egyre nagyobb lett, Emily úgy vette észre, hogy a siheder kutyus minden alkalommal nagyon szomorú lesz, ha abba kell hagynia a játékot más kutyákkal. Annak ellenére, hogy ember-családja nagyon szerette a buldogot, Fern egyedül volt. A nő ezért úgy döntött, újabb taggal bővíti a családot.

Hosszú kutatás kezdődött a tökéletes társ megtalálásáért. Számos menhelyen jártak, de a kiválasztott kutyák nem feleltek meg minden kritériumnak. Vagy nem jöttek ki jól a kisgyerekekkel, vagy más kutyákkal, vagy túl öregek voltak ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az egyéves „büdössel”.

Már épp feladták volna, amikor Emily üzenetet kapott egy barátjától egy Juno nevű, sokat próbált buldogról. A levélben arra kérték, hogy segítsen új otthon találni a kutyának, Emliy pedig tudta, hogy nála találhat majd új családra a bántalmazott és elhagyott kutya.

„Arra számítottam, hogy Juno félénk lesz, ijedt vagy agresszív, amikor először találkozunk, de nem így történt. A földön ültünk, amikor odajött hozzánk, és boldogan ráfeküdt a 33 kilójával a 13 kilós négyévesemre. Szerelem volt első látásra.”

Amikor Junót előszőr hazavitték, anya és lányai látták rajta, hogy a kutya érzi, hogy végre biztonságban van.

Amire még nem számított Emily, az az új kutya kisebbik lányára gyakorolt hatása volt. June Junóban igazi társra talált. Úgy tűnik, ketten alkotnak egy egészet. Együtt nézik a tévét, zenét hallgatnak, és mindig mindent megfogdosnak.

June úgy bánik a nagy buldoggal, mintha kiskutya lenne. Megkérdezi, hogy van, kér-e valamit, aztán betakargatja.

Míg Fren az energikus, fiatal kutya játékosságot és jókedvet csempészett a gyászoló család otthonába, addig Juno az ellentéte, a biztos, nyugodt pont, akinek már a jelenléte is megnyugtat. A nagy buldog szeret odaülni, vagy odafeküdni az emberekhez, szereti ha összeér az arcuk. „Ha az nem jön össze, egy mancsa biztos, hogy hozzád ér.”

Emily szerint Juno a legszelídebb kutya, aki képes bármit és bárkit szeretni. „Még a macskáim is odáig vannak érte.”

A kétgyermekes anyuka korábban nem volt benne biztos, hogy sikerül feldolgoznia férje halálát, de a két kutya segítségével, úgy látszik, végre sikerülni fog.