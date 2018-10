Reménysugár a cukorbeteg gyerekeknek – Magyarországra ért a KiDS program

A diabéteszes gyerekekre egyszerűen nincs felkészülve az oktatási rendszer, sok helyen nem is merik bevállalni őket, mert nincsenek a kellő tudás birtokában. Ezen változtathat az a nagy sikerű nemzetközi program, amelyik végre hozzánk is elért, és öt iskolában már el is indult.