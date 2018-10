Szobabiciklis iskolapadokkal harcolnak a gyerekkori elhízás ellen

Szobabiciklivel egybekötött iskolapadokat bocsátottak a gyerekek rendelkezésére egy suffolki általános iskola egyik osztálytermében. Az iskola így veszi fel a harcot a gyerekkori elhízással. A Red Oak Általános Iskola az első intézmény Angliában, amely hasonló megoldással él – írja a Daily Mail.

Az iskola igazgatója azt nyilatkozta, skandináv példára döntöttek a pedálos asztalok mellett, az ötlet pedig óriási sikert aratott. Természetesen egyetlen gyereket sem kényszerítenek óra közben biciklizésre, de nem is kell, mert a kisdiákok maguktól is csinálják. Az eredmény pedig látványos: a gyerekek kevesebbet izegnek-mozognak, jobban tudnak koncentrálni, ráadásul élvezik is a dolgot. Az iskola vezetése most arra készül, hogy még több osztályteremre kiterjesztik az újítást.

A gyerekek jobban viselkednek, és tevékenyebben részt vesznek az órákban. Ráadásul nagyon lelkesek, imádnak tekerni óra közben

– nyilatkozta az egyik tanár. A gyerekek arról számoltak be, hogy a szobabiciklik bevezetése óta könnyebben koncentrálnak, és általában véve is sokkal jobban érzik magukat.