Meghalt a kirúgott szívsebész egyik műtétre váró betege

Meghalt az Országos Kardiológiai Intézetből elbocsátott szívsebész, dr. Székely László egyik műtétre váró betege – tudta meg a Népszava. Az 55 éves férfit július közepén vizsgálták meg, amikor is kiderült, hogy speciális, egyedi gyártású érimplantátumra van szüksége. Székely elindította az eszköz legyártásához és beültetéséhez szükséges engedélyezési folyamatot, ám a műtét előjegyzése már nem történhetett meg, mivel mire a papírok megérkeztek, a főorvos elbocsátása már folyamatban volt.

A betegnek végül egyszerűen átszakadt a főverőere, pedig dr. Székely László elbocsátásakor még jelezte is a kórház vezetőségének, hogy a most elhunyt férfi, illetve két hasonló állapotban lévő betege még speciális műtétre szorul. A fent említett eszközt Magyarországon eddig mindössze 5 alkalommal ültették be, ebből négy műtétet Székely doktor végzett.

Ahogyan azt korábban megírtuk, dr. Székely Lászlót lényegében azért bocsátották el a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből, mert egy külsős intézményből hívott orvost az egyik pácienséhez. Székely egy olyan nőt operált, akinek hibás, cserére váró implantátum volt a mellében, amelyet az orvos szívműtét közben el kellett, hogy távolítson. Ekkor hívott egy külsős plasztikai sebészt, hogy még egyazon műtét alatt be tudjanak ültetni egy új implantátumot, amit a kórház elfogadhatatlannak nevezett. Utólag kiderült, hogy a főorvos korábban is járt már el hasonlóképp.

Székely eltanácsolása óriási botrányt keltett a szakmabeliek körében. Többen kiemelték, hogy a neves szívsebész távozásával több különleges műtét lehetősége is megszűnik a klinikán. De korábbi betegek is az orvos védelmére keltek, és petíció is indult, amelyben a főorvos visszahelyezését követelték. Éppen tegnap írtunk róla, hogy jelenleg beugró orvossal próbálják meg pótolni a dr. Székely László után maradt hiányt, de még így is csak heti 1 speciális műtétre kerülhet sor a korábbi 2-3 helyett.

A Népszava szerint jelenleg mintegy 100 beteg sorsa bizonytalan a kialakult helyzet miatt, a kardiológiai intézetben pedig jogászok vitatkoznak arról, hogy mi legyen a főorvos munkaviszonyával.