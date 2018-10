Már a családtagokat fertőzi a szombathelyi diákok közt dúló ismeretlen betegség

Nagyjából 300 diák küzdött hányással és hasmenéssel még múlt csütörtökön és a járvány azóta is tart. Egy felháborodott anya azt mondta a Tényeknek, hogy bár be van fizetve az ebéd, a gyerekek nem esznek az iskolai menzán. A megyei tisztifőorvos szerint eddig néhány ételminta negatív eredményt mutatott, de a vizsgálatok még mindig tartanak – számol be a fejleményekről a Tények.

Azóta már szülők és testvérek is megbetegedtek Szombathelyen, az orvosok szerint a beteg gyerekek fertőzték meg családtagjaikat.

Az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki kórokozót, így tovább vizsgálják, mi okozta a tömeges megbetegedést.