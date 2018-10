Bolhacsípésen ennyit még nem röhögtél

A bolhacsípés irtó kellemetlen tud lenni,kutyának, macskának és gazdáiknak is, ezért jobb, ha mindent megteszünk, hogy megszabaduljunk az élősködőktől. Ez nem lesz egyszerű, de ha megértjük a bolhacsípések hátterében rejtőző összefüggéseket, átfogó támadást indíthatunk ellenük. Ebben segít ez az igazán szórakoztató videó, szakértő tolmácsolásban.

A bolhacsípés vicces?

Az alábbi videóban igen. Amennyire komoly témát dolgoz fel, pont annyira humoros és vicces stílusban teszi mindezt. Nekünk nagyon bejön a szöveg, ráadásképpen a tartalom pedig teljesen hitelesnek tűnik. Főleg, mert egy állatorvos szerkeszti, és tapasztalt szakemberek lektorálják, hogy csak valós információ hangozzon el. Tévhiteket oszlat el, félinformációkat egészít ki és útmutatást ad az élősködők és a bolhacsípések világában.

Bolhacsípés szőrével

A nősténybolhák akár már 24 órán belül petéket rakhatnak le (naponta kb. 40 darabot) a szőrös kisállatainkra, aztán onnan kipotyogva beveszik magukat a kutya vagy a cica takarójába, a szőnyegbe vagy a mi takarónkba is. Szerencsére nem minden petéből lesz kifejlett bolha, így nem árasztanak el bennünket teljesen. A videóban látható illusztrációknak hála, sosem fogod elfelejteni, amit a bolhákról itt hallottál. Örökre beleég a retinádba!

Ha már csíp a bolha

Ha kutyánk már bolhás, nehéz dolog lesz kiirtani belőle, de nem lehetetlen, hogy megvédjük magunkat a bolhacsípésektől. Számos terméket kipróbálhatunk, mi a legjobb az állatnak, de tudnunk kell, hogy a kutya környezetét is kezelni kell, hiszen a bolhák és petéik akár a padló repedéseiben is képesek elbújni. Szóval spray, nyakörv, spot-on (csepegtető), tabletta, de még ultrahangos bolhariasztó is létezik.