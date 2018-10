Két órát adott neki az orvos, egy év múlva új szívvel távozott a kórházból

Kay Dewhurst lyukas szívvel született, így mondhatni természetes volt számára, hogy ötévente kontrollra kell járnia – saját elmondása szerint egy idő után már inkább tűntek ezek az alkalmak baráti találkozóknak az orvosával, mintsem komoly vizsgálatoknak. A tavaly tavaszi felülvizsgálat azonban sokkoló fordulatot hozott: a kardiológus, aki korábban mindig mindent rendben talált, ezúttal azt mondta a négygyerekes, 45 éves brit anyának, hogy köszönjön el a családjától, mert a szíve alig tíz százalékon működik, és mindössze két órája van hátra.

Férje és gyermekei rövid időn belül össze is gyűltek Dewhurst kórházi ágyánál, a nő azonban nem adta egykönnyen magát: a prognózissal szemben még másnap is életben volt, ezért az orvosai úgy döntöttek, hogy várólistára veszik, és szívátültetést hajtanak végre nála. Az asszonynak végül közel egy éven át, idén áprilisig kellett kitartania, ekkorra sikerült ugyanis megfelelő donort találni, de válságos állapota dacára átvészelte a nehéz időszakot, és a transzplantáció is problémamentesen lezajlott.

A beavatkozás után három héttel Dewhurstöt haza is engedték a kórházból, és minden jel arra mutat, hogy csodával határos módon teljesen fel fog épülni. Amikor hihetetlen történetéről kérdezték, a nő maga is csak annyit tudott mondani: „Még most sem tudom elhinni, hogy eredetileg csak be akartam ugrani a kórházba a menetrend szerinti ötéves felülvizsgálatomra, és majdnem egy évvel később új szívvel a mellkasomban távoztam.”