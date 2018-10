Burberry-stílusú kabátot kapott a kutya, akinek kihullott az összes szőre – fotók

Burberry-stílusú kabátot kapott Fraser, a négyéves pudli, aki egy ritka betegség miatt csaknem a teljes bundáját elveszítette.

A kutyus alig kilenc hónapos volt, amikor megállapították, hogy faggyúmirigy-gyulladása van, azóta pedig folyamatosan hullik a szőre – írja a Metro. Az állatorvos szerint hamarosan teljesen kopasz lesz, ezért a gazdája, Elaine eldöntötte, hogy meglepi valami különlegessel. Most egészen biztosan ő az Egyesült Királyság legdivatosabb kutyája.

– nyilatkozta a gazdi. Persze nem ez az egyetlen ok, amiért Fraser kabátot hord. Elaine elmondása szerint a kutyust folyamatosan megbámulják, a gyerekek pedig kinevetik, mutogatnak rá. A mostani, Burberryt mímelő kabátot télre vette neki, kap majd egy könnyebb tavaszi szettet is, nyáron pedig napkrémmel keni majd a bőrét, hogy ne égjen le a napon.

Fraser the four-year-old poodle seriously slays in his Burberry-style doggie coat which he wears everywhere. The black doggo doesn't just have a kicking style sense though, he was given the suit after he lost all his fur due to a rare disorder.