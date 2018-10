Intimlézeres kezelés: háromféle gyógyhatás egyben (x)

A hüvelyi problémák kezelésének jelenleg elérhető leghatékonyabb módszerét az intimlézeres terápiák jelentik. A módszer során nincs szükség vágással járó sebészeti beavatkozásra, ráadásul a lézer egyformán hatékonyan szünteti meg a hüvelyi inkontinenciát, a hüvelyszárazságot és a hüvely tágassá válását, mindezt egyetlen kezeléssorozat eredményeként.

Milyen élettani változások történnek a lézersugár hatására?

A lézerfény által kiváltott hőhatás következtében elinduló regenerációs folyamat során új kötőszöveti sejtek áramlanak a hüvelyfalba, amely így megújul és egyben meg is erősödik. A hólyagalapot megfelelően alátámasztó kötőszöveti gerenda jön létre, melynek eredményeképpen az enyhe és közepes inkontinenciában szenvedő páciensek teljesen vagy csaknem teljesen meggyógyulnak, a súlyos inkontinenciában szenvedő pácienseknél pedig az életminőségben érhető el jelentős javulás.

Az Intimklinikán használt CO2-lézer körkörösen is képes a hüvelycsatorna kötőszöveti rétegének felmelegítésére, a kötőszöveti állomány így a hüvely teljes hosszában, körkörösen is megújul, ezzel pedig egy másik probléma, a hüvelytágasság is megoldódik vagy enyhül. A hüvelycsatorna már egyetlen kezelést követően is szűkebbé és feszesebbé válik.

A hámszövet alatti kötőszövet megújulása során új erek is képződnek, így jelentősen javul a terület vérkeringése, amelynek köszönhetően az esetleg fennálló hüvelyszárazság már az első kezelést követően eltűnik vagy jelentősen enyhül.

Mennyibe kerül a kezelés?

Egy intimlézeres kezelés ára 130 000 Ft, de a 450 000 Ft-os, minimum 4 kezelésből álló csomagunkban a negyedik kezelést követően – szükség esetén – ingyenesen biztosítunk további kezeléseket a maximális hatékonyság eléréséhez. Piacvezető árazású terápiás csomagunk célja, hogy az ezt választó pácienseink részére a terápiában rejlő maximális gyógyhatást biztosítani tudjuk.

A kezelések módjának és számának megfelelő megválasztásával a hozzánk forduló hölgyeknél életkortól függetlenül kiváló eredményeket érünk el.

További információ, bejelentkezés:

http://intimklinika.hu

+36 30 480 2455