Díjat nyert Brjeska Dóra, az NLCafé újságírója

Mindig öröm számunkra, ha kollégánk elismeréséről adhatunk hírt. Dóri esetében az elismerés duplán jár, hiszen személyesen érintettként folyamatosan beszámol a betegségével való küzdelméről, és rengeteget dolgozik azért, hogy a mellrák ügye, a betegséggel kapcsolatos minél több tudnivaló és tanulságos történet eljusson az olvasókhoz. Dóri személyes missziójának érzi azt, hogy a maga eszközeivel egy kicsit könnyebbé tegye a betegséggel küzdők és hozzátartozóik mindennapjait.

Az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért, a Mellrák Ellen! Egyesület az idén első alkalommal hirdetett újságírói pályázatot a közelmúltban elhunyt Körtvélyes Éva újságíró emlékére, aki a magyarországi mellrákellenes civil fellépés egyik legmarkánsabb képviselője volt: évtizedekig dolgozott azon, hogy a magyar nők minél többet tudjanak erről a betegségről, ő alapította meg és szervezte az Egészség Hídja Összefogás mozgalmat és egyesületet.

A róla elnevezett díjat olyan újságíró kaphatja, aki a mellrák és a petefészekrák témájában a szűrésről, a diagnosztizálásról és a terápiákról olyan kiemelkedő tudományos igényű cikkeket publikál, rádiós vagy tévés anyagot készít, amely nagymértékben hozzájárul a témával kapcsolatos korszerű ismeretanyag terjesztéséhez.

„Ez a díj hatalmas megtiszteltetés, mert én kaphattam meg elsőként, és nagyon nagy elismerés is, hiszen olyan szakemberek ítélték nekem, akik biztos, hogy komolyan is gondolják. Még most is hihetetlen. Tényleg nagyon sokat jelent. A blogomban is és a cikkeimben is igyekszem a megszokottól kicsit másképp mutatni a betegséget – komolyan, hiszen ez tényleg egy nagyon komoly dolog, mégis, ha lehet, sok humorral. Ez a díj megerősítés. Megerősít abban, hogy szükség van erre a más hozzáállásra is ebben a témában, és ez nagyon jó érzés” – mondta Dóri, mi pedig szívből gratulálunk neki!

Dóri cikkeit itt találhatjátok meg.