Tanácstalan az anya, akinek hatéves lánya szőrteleníteni szeretne

Amellett, hogy az elmúlt években egyre többször hallani, hogy a nők testén a szőr nem csúnya, mégis mindenhol szembejönnek a szőrtelenítő krémek, gyanták, borotvák és epilátorok reklámjai, amelyekkel bárki megszabadulhat a nem kívánt szőrtől.

Egy anyuka most a Mumsnet felhasználóinak segítségét kérte, mert hatéves kislányával kellett vitatkoznia arról, hogy a gyerek leborotválhatja-e a lábát. Elmondása szerint kislánya még csak hatéves, de lábai és testének más területei is nagyon szőrösek, ami kisgyerekkorában nem is zavarta a lányt, csak ahogy iskolába került, és észrevette a különbséget közte és osztálytársnői között. Az anya tudja, hogy a policisztáspetefészek-szindróma (PCOS) okozhat túlzott szőrnövekedést, és úgy sejti, lánya esetében is valami hormonháztartási probléma állhat a dolog mögött.

Először még sikerült meggyőzni a kislányt arról, hogy mindenki teste különböző, ám amikor már nem volt hajlandó úszóedzésre járni, mert a víztől még hangsúlyosabbá vált a szőrös lába, akkor az anya rájött, hogy engednie kell kislányának. „Tudom, hogy nagyon fiatal, de csak a legjobbat akarom neki” – írta posztjában.

Válaszukban többen azt javasolták az édesanyának, hogy vigye el orvoshoz a kislányt, nincs-e egészségügyi vagy hormonális probléma a túlzott szőrösség mögött. Egyikük azt javasolta, hogy mindenképp engedje lányának a szőrtelenítést, mert az osztályban nagyon kínos lehet neki egyedüli szőrös lányként. Csak idő kérdése szerinte, hogy osztálytársai piszkálni kezdjék miatta.

Vannak persze olyanok is, akik nem ennyire megengedők, ők azt mondják, hogy az anyjuk biztos nem engedte volna nekik, hogy hatévesen szőrtelenítsenek, hacsak nem betegek. Más elmesélte, hogy neki egy egész nyarat kellett harisnyában eltöltenie, mert a többiek észrevették a szőrt a lábán, de édesanyja nem engedte leborotválni. „Végül kaptam egy epilátort, ami nagyon kíméletes volt a bőrömmel is. Bár csak korábban kaptam volna, nem lettek volna ilyen nyomorúságos éveim.”

Van, aki csak annyit írt: „Azt hiszem, egy nagyszerű anya támogatja a lányát ebben.”