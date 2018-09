Ehető vízcseppekkel menti a demens betegek életét egy fiatal mérnök

Tavaly karácsony előtt elég hosszan kifejtettem, miért nem kedvelem a zselé állagú ételeket, és azt, hogy nem értem a zselé mint gasztronómiai fogalom létjogosultságát. A következő ötlet azonban annyira briliáns, hogy meghajlok a kitaláló előtt, és kénytelen vagyok belátni, van olyan étkezési célra szánt zselé, ami csodákra képes.

Lewis Hornby ambiciózus londoni fiatal, az Imperial College London hallgatója. Imádott nagymamája demenciával küzd, ez a betegség pedig igen komoly kihívások elé állítja a betegek szeretteit, az egyre megbízhatatlanabb emlékezet ugyanis könnyen életveszélybe sodorhatja őket. Az egyik mindennapos probléma, hogy a demens idős emberek nagyon könnyen kiszáradnak, egyszerűen azért, mert elfelejtenek rendszeresen inni, vagy éppen nem emlékeznek rá, honnan lehet vízhez jutni, de az is megesik, hogy nem ízlik nekik a víz, ezért aztán nem is ambicionálják a fogyasztását.

Lewisnak is volt ezzel kapcsolatban egy nagyon megrázó személyes élménye, amikor is a nagyit súlyos kiszáradás miatt kórházba kellett szállítani. A család már a legrosszabbra is felkészült,de miután helyreállították az idős asszony folyadékháztartását, gyakorlatilag visszanyerte a rosszulléte előtti önmagát, újra jókedvű és energikus lett.

A termékfejlesztő mérnök unoka meglátta a kihívást a helyzetben: elhatározta, hogy kitalál egy olyan módszert, mellyel a demens idősek élvezetes módon juthatnak folyadékhoz. Konzultált több pszichológussal, és eltöltött egy hetet egy demenseknek kialakított otthonban. És a várva várt isteni szikra meg is érkezett: kitalált egy Jelly Drops nevű desszertnek álcázott dolgot, amit leginkább színes, ehető vízcseppekként írhatnánk körül.

A 90 százalékos víztartalmú színes „bonbonok” csomagolását is ő maga találta ki: átlátszó, könnyen nyitható dobozba helyezte őket, így a betegek mindig láthatják a színes cseppeket, ami vizuális emlékeztetőként sarkallja őket a zselé (vagyis a folyadék) rendszeres fogyasztására.

„Amikor először vittem belőle a nagyinak, 10 perc alatt 7 darabot megevett belőle. Ez nagyjából egy egész pohár víznek felel meg, amit egyébként kínkeservesen, órák alatt tudnak csak az ápolók belediktálni a demens betegekbe” – mondta el a büszke unoka.

A Jelly Drops előnye a tartalmán túl a formájában is megmutatkozik. A kézzel könnyen kivehető zselécseppeket ugyanis gond nélkül el tudják majszolni azok a betegek is, akiknek a villa, a kanál és a pohár használata is komoly gondot jelent.

Lewis Hornby zseniális találmányával már több dizájndíjat is besöpört, brit idősotthonokban és demens betegek kezelésében egyaránt nagy szolgálatot tesznek a zselécseppek. Remélhetőleg a jövőben mind több helyen alkalmazzák majd őket, jó lenne azt remélni, hogy idehaza is.

