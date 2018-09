200 mérföldet teker az odaadó apa lánya apró bringáján

Tízezer fontot (3,6 millió forintot) gyűjtene speciális biciklitúráján a brit Peter Williams. A 46 éves férfi 3 évvel ezelőtt vesztette el kislányát, akinek agydaganata volt. Az apa most egy 211 mérföld (340 km) hosszú biciklitúrát tervez kislánya apró biciklijével.

