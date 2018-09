„Azt gondoltam, egy ilyen kicsi anyajegy mi bajt okozhatna” – Dóra epekővel ment orvoshoz, kiderült, hogy melanómája van

Dóra: Elkezdett nagyon fájni az oldalam. Rákerestem, és a tünetek alapján epekőre gyanakodtam, úgyhogy elmentem egy belgyógyászhoz. Ő először szintén epekövet sejtett, el is küldött ultrahangra, mondván, az majd kimutatja. Viszont amikor megvizsgált, és megnyomkodta a hasamat, ott fájt, ahol az a bizonyos anyajegy volt. Ő mondta, hogy az anyajegyem nagyon csúnya, el kellene mennem vele bőrgyógyászhoz, mert a melanóma nagyon agresszív.

Prof. dr. Hunyadi János: A melanóma esetében egy olyan daganattípusról beszélünk, amely könnyen látható. A belgyógyászati daganatoknál (pl. mell-, végbél- stb.) a tünetek már csak nagyon kései stádiumban jelentkeznek, a melanóma azonban látható elváltozásokkal jár, ami időben orvoshoz viszi az betegeket. A betegség rosszindulatú jeleit még azelőtt lehet látni, hogy vaddá válna az elváltozás.

Dóra: Annyira megijesztett ez a belgyógyász, hogy még aznap kértem időpontot a bőrgyógyászomhoz. Amikor fogadott, azonnal le is szedte az anyajegyet, és beküldte szövettanra. Öt napon belül visszajött az eredmény, hogy melanóma volt, mégpedig elég komoly növekedési stádiumban. Az epekőultrahangom teljesen negatív lett, és attól kezdve, hogy leszedték az anyajegyemet, soha többé nem fájt az oldalam. Mivel az anyajegy nem okozhat ilyen fájdalmat, én az őrangyalomnak, meg természetesen a lelkiismeretes orvosnak köszönhetem, hogy még életben vagyok, hisz ha nincs fájdalom, és nem hívja fel a figyelmemet erre az anyajegyre a doktor, akkor bevallom, nem mentem volna el a közeljövőben bőrgyógyászhoz. Hunyadi doktor úr azt mondta, ha öt-hat hónap múlva megyek, már nagy valószínűséggel áttétet adott volna a melanóma.

Hunyadi professzor: Amikor orvoshoz fordul a beteg, eltávolítják a daganatot. Ezután szövettani vizsgálat jön, és ha az eredmény rosszindulatú daganat tulajdonságait mutatja, meg lehet tervezni azt, hogy milyen kezelés vár a betegre. A szövettan olyan, mintha a kártyajáték közben valaki felfedné a lapjait, ennek alapján meg lehet mondani, hogy a daganat a nagyon veszélyesek közé tartozik, vagy sem, és taktikusan fel lehet építeni a kezelést. Bőrmelanóma esetében a Clark- és Breslow-féle beosztást használjuk, ahol előbbi az invázió mértékét, utóbbi a daganat milliméterben kifejezett méretét jelzi. Ha az elváltozás mérete 0,75 milliméternél nagyobb, problémát jelenthet, ha pedig 1 milliméternél is nagyobb, már van ok az aggodalomra. Az eddig ismert megoldások – például a kemoterápia – a beteg élettartamát növelték meg hónapokkal, pár évvel azon az áron, hogy a kezelés mellékhatásait el kellett fogadnia a páciensnek. A mai gyógyszerek azt ígérik, hogy a betegek egyharmada meg fog gyógyulni, ami igazán jó arány, de a valódi megoldást az jelenti, ha időben felismerik a betegséget, és eltávolítják az elváltozást.

Dóra: A pozitív szövettan után egy második műtéten kellett átesnem, ahol biztonsági zónát metszettek ki. Ilyenkor azt ellenőrzik, hogy oda nem terjedt-e át a kór. Nekem ez szerencsére negatív lett. 0,66 milliméteres volt az elváltozásom. Ezután hasi ultrahangra és mellkasröntgenre küldtek, és mivel mindkettő negatív lett, semmi egyéb vizsgálatra vagy kezelésre nem volt szükség.

Mikor kell jobban odafigyelni?

Hunyadi professzor: A veszélyeztetettek azok, akiknél a családban már előfordult melanóma. A vizsgálatok szerint háromszor gyakrabban fordul elő a betegség azoknál, akiknek a családjában diganosztizáltak már melanómás beteget. Egyfajta rizikófaktor a családi kórkép. Ha valakinek volt érintett az egyenesági rokonai között, akkor érdemes sokkal jobban odafigyelnie a megelőzésre, és rendszeresen ellenőriztetnie magát. Befolyásolja a betegség kialakulásának esélyét az is, hogy hány darab anyajegye van az illetőnek. Akkor is fokozottan oda kell figyelni, ha valakinek 40-50 darab anyajegynél több fordul elő bőrén, és meg kell jegyezni, hogy a páciens akkor is veszélyeztetettnek számít, ha neki nincs ennyi anyajegye, de a családja többi tagjának igen. A „nagykönyvek” szerint a 3 centiméternél nagyobb anyajegyeket érdemes eltávolíttatni, mert nagy eséllyel alakul ki az illető élete során valamilyen probléma belőlük, ha pedig kiveszik őket, már nem okoznak bajt. A túl nagy anyajegy tehát szintén növeli a betegség kialakulásának esélyét.

Dóra: Valóban sokat nőtt ez az anyajegy, de a saját testén, amit napi szinten lát, nehezen veszi észre az ember ezeket az apró növekedéseket, hiába mondják, hogy vizsgáljuk magunkat. Én legalábbis nem vettem észre, de az igaz, hogy nagyon sötét volt, és aszimmetrikus. Rajtam egyébként jó pár hasonló van még, de egyelőre egyiknek az eltávolítását sem javasolták, viszont félévente ellenőriztetnem kell őket.

Hunyadi professzor: A féléves-éves ellenőrzés javasolt. Ennél gyakrabban nem érdemes menni, mert ha a vizsgálat utáni napon indul is ki a daganat a beteg bőrén, fél év múlva még mindig időben tudunk cselekedni. A féléves ellenőrzések során jó eséllyel lehet még időben elcsípni az elváltozásokat. Ruhával és fényvédővel is érdemes védeni a bőrünket az erős napsugaraktól, előbbiből az 50 faktorossal érdemes kenni magunkat, az ad megfelelő védelmet. A napvédő krémeknek, olajoknak ráadásul kettős hatásuk van, az öregedéstől is védik a bőrt – már csak ezért is ajánlatos figyelni a dologra. A bőr napérzékenységét fokozza, ha valaki nagyon világos bőrű, és a szőkék, kék szeműek is jobban ki vannak téve a korai bőröregedésnek, napfénytől való leégésnek.

Dóra: Félévente járok szűrésre, és azóta tényleg 50 faktoros napvédővel kenem magam. Emellett csak egyrészesben napozom, mert a derekam környékén van a legtöbb anyajegyem, azokat így is védem. Az arcomra is mindig 50 faktoros fényvédő krémet kenek, már csak a ráncosodás ellen is. Előtte volt, hogy szoliztam, a betegség óta soha. Napimádó vagyok, a történet miatt nincs bennem félelem, nem bujkálok, de sok mindent átértékeltem. Nagyon sokat napoztam felelőtlenül eddig, de ez megváltozott.

SANSZ a túlélésre

Hunyadi professzor: A daganat korai felismerése fontos ahhoz, hogy legyen SANSZ a túlélésre – ez egy mozaikszó, amit érdemes észben tartani, hogy hatékony legyen a melanóma elleni védekezés. Az S a sötét szín különböző árnyalatait jelenti, amikre figyelni kell. Az A az aszimmetria, itt az a fontos, hogy ha valami korábban szimmetrikus volt, most pedig aszimmetrikussá vált, az nem jó jel. Az N a növekvésre utal: ha valami növekszik, szoros figyelemmel kell kísérni, az SZ pedig a szélek szabálytalanságát jelenti. Ha valaki ezeket a változásokat érzékeli, érdemes elmenni azonnal az orvoshoz. Persze nem olyan gyorsan történnek a dolgok, nem kell attól félni, hogy ha ezeket a tüneteket észleli valaki, akkor egyből baj van, de érdemes minél előbb cselekedni. A kezelés, például az elváltozás sebészi eltávolítása ugyanis heteket, hónapokat is igénybe vehet, ez alatt az idő alatt pedig a daganat egyre növekszik.

Dóra: Sajnos én nem jártam szűrésekre. Világos bőrű, szeplős ember vagyok, mindenki mondogatta, hogy figyelnem kellene magamra, de az a helyzet, hogy én nem tudtam komolyan venni ezeket az óvintézkedéseket, mert azt gondoltam: egy ilyen kicsi anyajegy mi bajt okozhatna? Korábban nem tudtam, hogy a bőrrák azért nagyon veszélyes, mert áttétet tud adni az olyan fontos szervekre, mint például a tüdő, a máj vagy az agy. Nem is vettem komolyan a dolgot – bár mindig ott motoszkált a fejemben, hogy el kéne menni egy vizsgálatra, csak halogattam. Nem fogtam fel, hogy egy ilyen kis valami, egy anyajegy is okozhat gondot, mert nem magába az anyajegybe lehet belehalni, hanem az áttétbe, amit ad.

Akkor most szedessem le az anyajegyeimet?

Hunyadi professzor: Akkor is fennáll az esélye annak, hogy kialakul a betegség, ha valaki az összes anyajegyét leszedeti, a daganat ugyanis nem csupán az anyajegyekből tud kiindulni, hanem bármelyik pigmenttermelő sejtből. Csak úgy megjelenhet egy barnás-feketés folt a bőrön bárhol, ami nő, és ha a mérete meghaladja a növekedés során a 4 millimétert, baj lehet. Kivetetni az anyajegyeket tehát teljesen fölösleges, nem lesz valaki védett a melanómától, ha nincs anyajegye. Léteznek ugyanakkor úgynevezett atípusos (rendellenes) anyajegyek, amelyeket a bőrgyógyászok könnyedén felismernek, és a kivételükre ösztönzik a beteget. Van olyan is, hogy egy anyajegy akár többször is megsérül, vérzik, az ilyet is érdemes eltávolíttatni. És abban az esetben is indokolt lehet az eltávolítás, amikor egy anyajegy lokalizációja olyan, hogy a sérülése szinte garantált. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy akkor sem mentesül senki a rendszeres bőrgyógyászati szűrés alól, ha eltávolítják az anyajegyét. Általában egyébként tavasszal jönnek a legszívesebben az emberek ellenőriztetni magukat, de valójában mindegy, hogy mikor jön a páciens. A lényeg, hogy rendszeresen járjon szűrésre!

Mit tehetsz az anyajegyeidért?