Visszavették a kirúgott szívsebészt a kardiológiai intézetbe

Két nappal a kirúgása után visszaveszik Székely László szívsebészt a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe. Erről az orvos és Andréka Péter megbízott főigazgató egyezett meg – értesült a Pesti Srácok.

Székely László azonban csak három hónapig marad a kardiológiai intézetben, utána a Honvédkórházban folytatja a munkáját.

A szívsebésznek egy fél évvel ezelőtti műtét miatt kellett távoznia a kórházból. Egy államilag finanszírozott szívműtéthez kapcsolódóan ugyanis egy privát mellplasztikai műtétet is elvégeztek egy betegen. A megbízott főigazgató szerint a jogi és etikai szabályokat még a legkiválóbb szakembereknek is be kell tartaniuk.

Székely László nevéhez fűződik Magyarországon a legkisebb beavatkozással járó (minimál invazív) szívsebészet alkalmazása, ami gyorsabb felépüléssel jár.

A mostani döntéssel összefügghet, hogy távozása után állítólag több műtét is elmaradt az intézetben.