Nem csak a nővérek, az orvosok is felmondtak az ajkai kórház intenzív osztályán

Szeptember elején magunk is beszámoltunk arról, hogy szép lassan elfogytak a nővérek az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályáról. Volt, akit nyugdíjaztak, voltak, akik maguktól mondtak fel. A Magyar Narancs értesülései szerint most az osztályon dolgozó öt orvos is benyújtotta a felmondását.

A lap szerint a többségében 10 éve az intézménynél dolgozó orvosok felmondásában közrejátszott az is, hogy a kórház vezetősége a nővérhiányt tapasztalatlan ápolókkal orvosolta, akik megnehezítették a szakmai feladatok ellátását.

A felmondott orvosok valószínűleg kitöltik a felmondási idejüket, de hogy mikor hagyják ott végleg a kórházat, arról a Mancsnak nincs információja.