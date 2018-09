A jó melltartó nemcsak szép, hanem az egészséged kulcsa – így válaszd ki a megfelelőt

Ma már szinte minden ruhaboltban, még a hipermarketekben is lehet kapni melltartót. Bármilyet, amit csak el tudunk képzelni. Csipkét, pamutot, színeset, mintásat, kosarast, szivacsost, push-upot, tényleg mindenfélét. Mégsem fordítunk megfelelő figyelmet arra, hogy tényleg olyat válasszunk, ami méretben és fazonban is tökéletesen megfelel a testalkatunknak. Pedig az egész nem bonyolult. Csak pontos mérésekre van szükség, és egy kis odafigyelésre, hogy szem előtt tartsuk a legfontosabb szempontokat.

“Melltartót soha ne vásároljunk próba nélkül. Időt kell szánni rá. Még ha mindig ugyanazt a márkát választjuk, akkor is lehetnek különbségek a különböző kialakítású modellek között. Fontos a méretvétel, amely egyrészt tájékoztató jelleggel bír ugyanakkor fontos irányt ad, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb méretű modellt. Ezért érdemes olyan szaküzletben vásárolni, ahol megfelelő szakmai segítséget tudnak adni” – mondja Dr. Tóthné Lacza Zsuzsanna, az Anita Referencia Üzlet szakértője.

“A megfelelő méret mellett nagyon fontos a modell kiválasztása is, ami függ a mell formájától, alakjától, és a mellszövet állapotától. Egy ugyanolyan méretű és kosarú melltartó teljesen máshogy fog állni egy laza, megereszkedett, vagy egy feszes mellen. Lehet, hogy a katalógusban, vagy a fogason tetszik egy melltartó, de próbánál nem biztos, hogy tökéletesen fog állni, mert egyszerűen nem passzol az adott alkathoz.”

Az ember két nagy hibát követhet el. Például vehet túl kicsi melltartót, ami lenyomja a melleket, így oldalt és fölül aztán szépen kibuggyan, bevág a pántja, ráadásul az is hurkás lesz, akinek amúgy nincs, és nyomhatja a mellszövetet, ami fájdalmat is okozhat. A kicsi melltartó hosszú távon sem túl jó, hiszen a rossz tehereloszlás megterheli az izmokat, amik mozgásszervi problémákat okozhatnak.

De az is előfordulhat, hogy túl nagy. Ezt abból lehet tudni, hogy a mellek nem töltik ki a mellkosarakat, a vállpántok nem tartanak, a hátpántja pedig csúszik fel a nyakadba. Ilyenkor a melleknek nincs alátámasztásuk, nem tartja őket semmi.

Ezek a hibák nem csak a kényelem és az egészség szempontjából fontosak, hanem esztétikailag sem adják azt, amiért melltartót veszünk.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Nemcsak a forma és a méret fontos, hanem az is, hogy milyen anyagokat választunk.

„Sokan azt gondolják, hogy a pamut a legideálisabb anyag, amiből fehérnemű készülhet. Érdemes megismerni néhány anyagtulajdonságot, hogy a különbség egyértelmű legyen. A pamut beszívja és tárolja a nedvességet, kevésbé formázható. A mai korszerű mikroszálas vagy kevert alapanyagok jól formázhatók, elvezetik az izzadtságot, ennek köszönhetően alatta a bőr száraz marad, egyúttal nagyon kellemes viseletek is. Fontos tudni, hogy ezek a ma használatos műszálak nem egyenlőek nylon fogalmával amivel sokan tévesen azonosítják. Ezek a korszerű alapanyagok a pamuthoz hasonlóan nem irritálnak dermatológiailag tesztelt, bőrbarátok anyagok, és egyre több az ÖKO-tex cimkével ellátott ” – teszi hozzá szakértőnk, akinek segítségével összegyűjtöttünk néhány fontos szempontot melltartóvásárláshoz.

Ami mindenképp kell a jó melltartóhoz

A melltartó kiválasztásánál két méretet kell tudnod magadról.

Az első a mell alatti bőséged, amihez közvetlenül a mell alatt kell megmérni a mellkas körméretét. Ez az adat fogja meghatározni a melltartó méretét. Például ha ez 78 és 82 cm között van, akkor a méreted 80-as.

A másik a mellbőség. Ahhoz, hogy ezt megtudd, a mell legkiemelkedőbb pontján kell megmérned a körméreted. Fontos, hogy a mérőszalag víszintesen helyezkedjen el a mellcsúcs vonalában, és ne legyne túl szoros vagy laza. A kosárméreted ebből úgy fog kiderülni, hogy ha megvan a két adatod, akkor a mellbőségből kivonod a mell alatti méretedet. A maradék pedig megadja a kosár méretét.

Még néhány fontos tanács

A kosarak teljesen fedjék a melleket, akkor is ha nagyok. Ha kiesés veszélye fenyeget, az se nem csinos, pláne nem kényelmes.

A két kosár közötti rész ne álljon el. Akkor ad jó tartást, ha hozzá simul a szegycsonthoz. Ha nem ilyen, akkor valami nem passzol.

Nagyobb, nehezebb melleknél, nagyon fontos a biztos tartás. Olyan melltartót válassz, aminek szélesebb a mell alatti és a vallpántja, az sem árt, ha párnázott, és jó, ha a kosarakban van merevítő, vagy mellemelő.

Ne vágjon be sehol. Ha bevág, akkor vagy nem jól állítottad be a pántokat, vagy nem a te méreted. Nem szép, és nagyon kényelmetlen.

Mindig legyen a melltartó alsó vonala vízszintes. Ez adja a megfelelő tartást, a vállpántok csak a formáért felelnek. Szóval ha a hátadon feljebb van a melltartó, akkor teljesen biztos, hogy nem tart jól.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Sportos vagy sport?

Eddig arról beszéltünk, hogy a mindennapokban mi a fontos. Most ejtsünk néhány szót egy speciális kategóriáról is. Aki komolyan sportol tudja, hogy nagyon fontos a megfelelő melltartó, ami tökéletes alátámasztást ad, csökkenti a mellek mozgását, ugyanakkor kényelmes, és szabadon mozoghatunk benne. Ha most készülsz életed első sportmelltartójának beszerzésére, akkor ez neked szól. Léteznek sportos és sportmelltartók. A kettő nem ugyanaz. A sportos stílusú melltartók fazonja nagyban hasonlít a speciális melltartókhoz, rendkívül kényelmesek, rugalmas anyaguknak köszönhetően pedig jól illeszkednek a test vonalához. Azonban ezek a darabok általában nem adnak olyan erős tartást, amire edzés közben szükség van, így erre alkalmatlanok. A kifejezetten testedzéshez kifejlesztett sportmelltartók anyaga jóval erősebb, speciális szövet, ami szárazon tartja a bőrt, lélegzik, valamint a pántjuk általában szélesebb.

Sportmelltartó vásárlásánál is nagyon fontos, hogy megfelelő méretet és fazont válassz, így nem fog akadályozni a sportolásban. A másik fontos szempont, amit tarts szem előtt, hogy a különböző intenzitású sportokhoz, más-más erősségű sportmelltartó szükséges.