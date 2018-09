Eltanácsolták az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető főorvosát, dr. Székely Lászlót

Eltanácsolták dr. Székely Lászlót a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről, mert egy külsős intézményből hívott orvost egy pácienshez – értesült a 24.hu.

A lap leírja, hogy a neves szívsebészhez több különleges, újító operáció is fűződik, például a minimálinvazív, kis metszésből végzett szívbillentyűműtétek. A sebészorvos távozásával ennek a lehetősége is megszűnik a klinikán, ami óriási felháborodást keltett nemcsak a Kardiológiai Intézetben, hanem az ügyről értesülő orvosok között is.

Az ügy lényege, hogy dr. Székely László egy olyan fiatal nőt operált, akinek egy hibás, cserére váró implantátum volt a mellében, amit a szívműtét miatt az orvos eltávolított. Székely doktor úgy döntött, hogy egy plasztikai sebész bevonásával egyazon műtét alatt beültet egy új implantátumot. A műtét sikeres volt, viszont a szívsebészeti osztályvezetőt másnap eltanácsolták.

Az indoklásban szerepel, hogy dr. Székely Lászlónak azért kell távoznia, mert külső, megbízási szerződéssel nem rendelkező intézményből hívott orvost.

A lap úgy tudja, hogy a szívsebész távozásával együtt egy másik szívsebész már beadta felmondását a Kardiológiai Intézetben.