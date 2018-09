9 tévhit az egészséges táplálkozásról

Egészséges életmódot követni óriási kihívás, és nemcsak azért, mert nehezen vesszük rá magunkat a mozgásra, vagy mert nem tudjuk megtagadni magunktól a nassolni valót – hanem azért is, mert még a szakemberek véleménye is évről évre változik azzal kapcsolatban, melyik étel egészséges és melyik nem.

A Sun most összegyűjtött kilenc tévhitet az egészséges táplálkozással kapcsolatban, amit ha helyreteszel magadban, jelentősen könnyebbé válhat az életed!

1. A szénhidráttól elhízol

Persze, semmiből sem jó, ha túl sokat fogyasztunk, de a legfrissebb kutatások azt bizonyítják, hogy a szénhidrátszegény diéták valójában sokkal többet ártanak, mint amennyit használnak. Ennek az az oka, hogy ezek az étrendek egy sor létfontosságú tápanyagtól megfosztanak minket.

2. Ha éjszaka eszel, elhízol

A kalória az kalória – függetlenül attól, hogy mikor kerül a szervezetedbe. Csak akkor hízol, ha a bevitt kalóriákat nem tudod elégetni. Az igaz azonban, hogy lefekvés előtt tényleg nem tanácsos teleenni magad, a nők jelentős része pedig nagyon is hajlamos erre.

3. A tojás ártalmas

A tojásnak komoly tápértéke van, de magas a koleszterintartalma is, emiatt egy ideje nem ajánlják, hogy sokat fogyasszunk belőle. A legújabb kutatások szerint azonban nincs igazán összefüggés a tojásfogyasztás és a koleszterinszint növekedése között. A Sydney-i Egyetem kutatása szerint akár 12 tojást is megehetünk egy nap anélkül, hogy növelnénk a szívbetegségek kockázatát. A tojás tehát mértékkel fogyasztva egészséges étel, hiszen tele van vitaminokkal.

4. Magvakból bármennyit elnassolhatsz

A magvak tele vannak fehérjével, E-vitaminnal és jó zsírokkal. Ráadásul a fogyókúrák során is hasznosnak bizonyulnak: egy tanulmány rámutatott, hogy azok, akik fogyókúra közben naponta elfogyasztottak 35 gramm mandulát, gyorsabban fogytak, mint azok, akik nem. A mandulának ugyanakkor magas az energiatartalma, így tele van kalóriával. Nem szabad tehát túl sokat enni belőlük!

5. Alacsony zsírtartalom = egészséges

A fogyókúrázók mindig is ügyeltek arra, hogy minél kevesebb zsírt fogyasszanak. Pedig nem minden zsír „egyenlő”, ráadásul sok zsírszegény étel cserébe nagyon sok cukrot tartalmaz. A friss kutatások szerint a sajt, a vaj és a vörös hús mértékletes fogyasztása is csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Ráadásul már vannak zsírban gazdag diéták is, és nagyon hatásosnak bizonyulnak.

6. A gluténmentes egészségesebb

Nincs tanulmány, ami bizonyítaná, hogy a gluténmentes diéta önmagában véve egészséges. Csak a lisztérzékenyeknek kell kerülniük a glutént.

7. A citromos forróvíz jobb, mint a kávé

Bár a citrom rengeteg C-vitamint és antioxidánst tartalmaz, nincs bizonyíték arra nézve, hogy az anyagcserére is hatással lenne. A fogzománcra nézve magas savtartalma miatt azonban ártalmasabb, mint a kávé.

8. Fehérjeszeletekből büntetlenül nasizhatsz

A fehérjeszeletekről sokan azt gondolják, hogy olyanok, mint valami egészséges csokoládé. Pedig cukor- és zsírtartalmuk is nagyon magas. Attól, hogy valaminek magas a fehérjetartalma, önmagában nem lesz egészségesebb!

9. A méztől, a természetes cukroktól nem hízhatsz el

De. A mézben valójában több a kalória, mint a sima cukorban. Az egyes termékek esetében nem az a fontos, hogy milyen cukorral édesítették, hanem az, hogy mennyit használtak fel hozzá!