Nyers, nyálkás csirkeszívet szolgáltak fel a KFC-ben

Nyers csirkeszívet talált egy ausztrál férfi az egyik melbourne-i KFC-ben elvitelre vásárolt ételében. A dobozban az ígéret szerint a jól ismert KFC-s panírba burkolt omlós csirkemellnek kellett volna lennie, az egyik bunda azonban feltűnően laza volt, a belsejében pedig valami gyanúsan sötétlett, ezért a 21 éves Timothy alaposabban is megvizsgálta – ekkor került elő a saját leírása szerint nemcsak nyers, de egyenesen nyálkás szív.

A fiatal férfi, aki saját elmondása szerint úgy kéthetente eszik a gyorsétteremben, és eddig még soha nem tapasztalt hasonlót, a KFC Facebook-oldalán tett panaszt. „Uh, meg tudnátok magyarázni, hogy mégis hogy a jó életbe került a kajámba ez a csirkeszívnek látszó valami? Gyakran fordul elő ilyesmi nálatok, vagy csak én vagyok szerencsés?” – kérdezte, és természetesen képet is mellékelt a váratlan meglepetésről:

Az étterembe visszatérő Timothynak több dolgozó is megerősítette, hogy a húsdarab egy szív, és rögtön vissza is térítették neki az étel árát – írja a Metro. Az ausztrál KFC később nyilvánosan bocsánatot is kért, és figyelmeztette alkalmazottait, hogy legyenek különösen körültekintőek az ételek előkészítése során.