2 éve már fogat sem mos a kizárólag gyümölcsökön élő pár

Harminc kilót fogyott, és saját állítása szerint két éve fogat sem mosott egy lengyel származású nő, aki három éve kizárólag gyümölcsökön él partnerével együtt – írja a Sun.

A varsói születésű, akkoriban Angliában élő Tina Stoklosa 2013 decemberében, egy karácsonyi méregtelenítő kúra keretében próbálta ki, hogy milyen kizárólag gyümölcsökön élni, és már ekkor megtetszett neki a fruitariánus diéta, de hiába próbált már akkor leszokni minden másfajta táplálékról, a készételek csábítása erősebbnek bizonyult. A most 39 éves, saját bevallása szerint mindig is túlsúllyal küzdő nő ennek ellenére nem tett le a tervéről, mert azt látta, hogy a kizárólag gyümölcsöt fogyasztó emberek „nagy része elképesztően egészséges, az erőnlétük pedig a sportolókéval vetekszik”. A kísértéseken végül három éve kerekedett felül, amikor Balira költözött, és megismerkedett 13 évvel fiatalabb barátjával, a belga Simon Beunnal.

A pár napi 2-4000 kalóriát fogyaszt – előfordul, hogy reggeltől estig 30 banánt is begyűrnek, italok terén pedig a kókuszvízre esküsznek. Elmondásuk szerint a fruitarianizmusnak köszönhetően folyamatosan a föld felett járnak, és két éve fogat sem mosnak, mert a rostok tisztán tartják a fogaikat (bármit jelentsen is ez), úgyhogy soha nem is akarnak visszatérni a hagyományos étrendhez. Stoklosának ugyanakkor a legfontosabb az, hogy megszabadult attól a bizonyos harminc kilótól, és azóta sem akadtak súlyproblémái. „Szinte egyáltalán nem sportolok, ugyanannyit eszem, mint a barátom, aki huszonhat éves és fiú, mégsem szedek fel egy kilót sem. Hogy ezt a fruitarianizmusnak köszönhetem-e? Egyértelműen. Gyümölcsökön élve nagyon könnyű kordában tartani a testsúlyunkat” – nyilatkozta a nő, aki egyébként úgy hiszi, hogy a gyümölcsdiéta a rákot és a depressziót is gyógyítja. Többek között, természetesen.