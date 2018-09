Stroke-ot kapott Michael Johnson

Michael Johnson, amerikai sprinter – aki Barcelonában, Atlantában és Sydney-ben összesen 4 olimpiai aranyérmet szerzett – egy Twitter-üzenetben számolt be arról, hogy mini-stroke-ot kapott múlt héten.

A BBC szakkommentátoraként is dolgozó világhírű sprinter jelenleg az otthonában gyógyul. Mint írja, meglepetéskét érte a betegség, de már jól van.

Last week I rather surprisingly suffered what’s known as a Transient Ischemic Attack or mini stroke. The good news is I’m back at home with my family, cleared of any heart issues and have already made great progress on my road to a full recovery.

— Michael Johnson (@MJGold) 2018. szeptember 8.