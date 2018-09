Orvosok fejtették meg újra Mona Lisa mosolyának titkát

Dr. Mandeep Mehra, a Harvard egyetem kutatója és Hilary Campbell a kaliforniai egyetemről arra a következtetésre jutottak, hogy Leonardo Da Vinci Mona Lisája azért mosolyog olyan sejtelmesen az évszázados festményen, mert beteg volt, pajzsmirigy-alulműködésben szenvedett.

Korábban felmerült egy olyan elmélet is, hogy a feltehetően egy gazdag selyemkereskedő feleségét ábrázoló festményen szereplő Lisa Gherardini szívritmuszavarban szenvedett volna, de a két kutató szerint inkább pajzsmirigy-alulműködésre gyanakszik, amit azzal próbálnak alátámasztani, hogy Gherardini aránylag sokáig élt, 63 éves korában halt meg.

A két kutató diagnózisát a festményen látottakra alapozza: szerintük fakó bőre, ritkuló haja és szemöldöke is mind-mind alátámasztja feltételezésüket, sőt még a nyakán is kiszúrták a pajzsmirigy-megnagyobbodás jeleit. Végső konklúziójuk az, hogy Mona Lisa halovány mosolya is a betegsége miatti izomgyengeség miatt olyan különleges.

A tudósok azt is kitalálták, hogy a betegég jódhiány miatt alakulhatott ki a nőnél terhessége alatt, vagy után. Ez még akár igaz is lehet, ugyanis a kép elkészülte előtt Gherardiniéknek tényleg született egy fiuk, Andrea.

