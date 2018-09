Kórház előtti szüléssel ért véget a babaváró parti

Cheoui de Leon úgy számolt, bőven van legalább két hete a szülésig, ezért babaváró partit rendezett barátainak, amiről idő el kellett jönnie, ugyanis beindult nála a szülés. Igaz, szóltak neki, hogy már két centire kitágult, de a fiatal nő inkább illendően el akart köszönni a barátaitól.

A nő és vőlegénye aztán végül Toyotájukkal indultak el a közeli kórházba, de mire odaértek, addigra Cheoui már karjaiban tartotta kislányát, aki pont akkor született meg, amikor a kórház elé értek.

„Amikor a sürgősségi rámpájához értünk, a vőlegényemnek sikerült elkapnia a babát éppen akkor, amikor elfolyt a magzatvíz. Miután kint volt, a karjaimba vettem, próbáltam nyugodt maradni, és vártam a segítséget” – mondta a fiatal nő.

