Rengetegen lettek rosszul az Emirates New York-i járatán

Legalább 19 ember megbetegedett az Emirates légitársaság Dubajból New York-ba tartó járatán szerdán. Közülük 10 embert – 3 utast és a személyzet 7 tagját – kórházba szállítottak, 9-en viszont visszautasították az ellátást – írja a Reuters.

Az 521 utast szállító Airbus 380-as repülőgépen azonban ennél sokkal többen érezték rosszul magukat. A beszámolók szerint nagyjából 100-an panaszkodtak lázra és köhögésre, de kiszállás előtt mindenkit megvizsgáltak, és rendben találták őket.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.