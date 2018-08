Vérmérgezést kapott a felpróbált cipőktől a 4 éves kislány

Súlyosan megbetegedett a 4 éves Sienna Rasul, miután felpróbált több cipőt az egyik cardiffi üzletben kiállított lábbelik közül. Az orvosok diagnózisa szerint a cipőkben lévő baktériumok vérmérgezést okozta a kislánynál, aki 5 napot töltött kórházban, mivel a fertőzés a lábfejéről a lábszárára is továbbterjedt, sőt magas láza is lett.

Anyja, a háromgyermekes Jodie Thomas el sem mozdult a kórházi ágya mellől. „Sokkolt a hír, amikor az orvosok elmondták, hogy a felpróbált cipőktől betegedett meg. Sienna szandált viselt a nagy melegben, zokni nélkül. Valószínűleg más kislányok is mezítláb próbálták fel azokat a lábbeliket, s egyiknek lehet, hogy fel volt horzsolva a bőre, így kaphatta el a fertőzést” – mondta.

