Zacher Gábor felmondott a Honvédkórházban

Beadta a felmondását dr. Zacher Gábor, a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője. A szakember ezt személyesen közölte a HVG-vel. Az osztályvezető orvos két hónapos felmondási idejét kitölti, október végén hagyja ott a kórházat.

Döntését azzal indokolta, hogy az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, amely az évek során kialakult a kórházban, a munkavégzést veszélyeztette. Az egészségügyi munkavégzés veszélyeztetése egyben a beteg számára is veszélyeztető. Zacher elmondta azt is, hogy az elmúlt időszakban rajta kívül további 9 orvos adta be a felmondását.

A Honvédelmi Minisztérium tegnap hangulatkeltő állításként jellemezte a hírt, miszerint 112 orvos nem vállal többé túlórát az intézményben, mert nem fizetik ki őket. „A kórház sürgősségi centrumában nem mondott fel egyetlen orvos sem, a biztonságos betegellátáshoz szükséges létszám rendelkezésre áll” – közölte tegnap a HM.

Dr. Zacher Gábor a HVG-nek elmondta: „Hatalmas terhelés nehezedett a sürgősségi osztályra, leamortizálódott a felszerelés, olyan mennyiségű beteget kellett ellátni, amiért a személyügyi minimumfeltételek 60 százalékával egy centrum nem tud felelősséget vállalni.

Hozzátette: „Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam.”