Hó és rekkenő hőség is lehet: 35 magyarért szoríthatunk Európa legkeményebb terepfutó versenyén

Immár 16. alkalommal rendezik meg a világ egyik legnehezebben teljesíthető versenyét, az UTMB®-t, ami a francia kisvárosból, Chamonix-ból indul augusztus 27-én, és három országon át vezet az út a célig. A versenyzők először 2003-ban mérték össze itt az erejüket, azóta egy teljes hetes rendezvénnyé nőtte ki magát a verseny. Óriási eltökéltségre és kiváló fizikumra van szükségük azoknak, akik nekivágnak a megmérettetésnek, ugyanis a klasszikus táv 171 km, emellett 10.000 méternyi szintkülönbséget is le kell küzdeniük a versenyzőknek. A megmérettetés azonban több távot is takar, a leghosszabb mellett még további négy közül választhatnak a versenyzők.

A világ egyik leglátványosabb és legrangosabb terepfutó versenyén idén rekordszámú résztvevővel számolnak, eddig több, mint 21.000 bejelentkezési kérelem érkezett. Összesen 201 nemzet vesz részt, legnagyobb arányban a franciák képviseltetik magukat több mint 3000 futóval, de a spanyolok, olaszok és angolok is több száz versenyzőért szoríthatnak majd. A legidősebb induló 75, a legfiatalabb 16 esztendős, a jelentkezők 15 százaléka nő.

Elképesztő erőpróba, libabőrös hangulat

Wermescher Ildikó többször részt vett már a világ egyik legrangosabb terepfutó versenyeként is emlegetett Ultra Trail du Mont Blanc-on, tavaly a 119 km-es TDS-en, a rendezvény egyik betétszámán 3. helyezést ért el. Az NLCafénak adott interjúban így írta le a versennyel kapcsolatos élményeit:

„A Mont Blanc körül futni hatalmas élmény, a pálya nehéz és gyönyörű. Az esti rajt és az éjszakai futás pedig különleges, rengeteg szurkoló van éjjel-nappal a hegyen is, és ez az egész igazán libabőrös hangulatot ad. A záróünnepség, az eredményhirdetés pedig egyedülálló, a top 10 között lenni és a színpadról belátni Chamonix főterét a rengeteg ujjongó, tapsoló emberrel, kimondhatatlan öröm, motivációt ad, hogy oda visszatérjek, rajthoz álljak.”

Ildikó idén is nekivág a megmérettetésnek, vele együtt összesen 35 magyarnak szurkolhatunk. A verseny komoly felkészülést igényel, és mivel itthon a pálya karakterisztikáját szinte lehetetlen utánozni, az indulók nem ritkán a környező országokban található magasabb hegyeken edzenek 3-4 kilós hátizsákokkal, hiszen zord körülmények várhatók az UTMB-n is, ahol egy órán belül a hótól a 30 fokig bármi megtörténhet. Az erőnlét azonban nem minden, a gyors időjárás-változás fejben és lélekben is megtörheti a versenyzőket, amivel szintén számolni kell, így a felkészülés minimum több hónapos, de akár több éves folyamat is lehet. Természetesen intenzitása függ attól is, ki mit szeretne elérni a versenyen: a meglévő idején javítani vagy végigcsinálni a távot, ami már önmagában győzelem.

Általánosságban elmondható egyébként, hogy a hazaiak többsége a hosszabb távokat szereti (UTMB – 171 km, TDS – 121 km, CCC – 101 ), ami igaz más európai futóversenyre is, hiszen a magyar mezőny nagyobb része általában az 50-60 km feletti távokat választja. Az UTMB történetében a magyarok közül Németh Csaba szerepelt eddig a legjobban, aki 2006-ban egészen a második helyig menetelt. Ő távon is bizonyított, tavaly az 53 km-es OCC-n a hatodik legjobb eredményt érte el, ami összesítettben a negyvenedik helyet jelentette. A valaha volt legeredményesebb nő Wermescher Ildikó. A CCC távon pedig Pálfy Márton bizonyult eddig a legjobbnak, aki tizenhetedikként ért célba.

És ha a saját szemetekkel is szeretnétek látni, miért tartják a 2015 óta már a Columbia által támogatott UTMB-t az egyik leglátványosabb versenynek, akkor nézzétek meg ezt a lélegzetelállító kisfilmet: