Házasságot és pénzt ajánlott barátjának, ha legyőzi legnagyobb félelmét

Egyértelműen a 23 éves Xiao Jing esküvői ajánlata az eddigi legbizarrabb, amiről hallani lehetett. A nő tudta, hogy barátja, Xiao Yu rettentően fél a magasságtól, így az volt a kikötése, hogy bármit megad a férfinak, beleértve magát is, ha az végigsétál a a kínai Fuxi-hegyen 360 méter magasan lévő üveghídon.

Xiao Jing reménykedett leendő férje bátorságában, ezért menyasszonyi ruhában, egy vadonatúj autó mellett, a hozományának szánt, bőröndnyi készpénzzel várta őt a híd közepén. Az alábbi videóban jól látszódik, hogy Xiao Yut két oldalról támogatták, annyira félt még rálépni is a hídra, sőt vissza is fordult. Végül nem is bírt eljutni barátnőjéig.

„Bár boldog vagyok, hogy három éve veled lehetek, és a szüleim folyamatosan azzal nógatnak, hogy vegyelek feleségül, nem vagyok rá képes” – mondta Xiao Yu a nőnek, aki gyávának nevezte a férfit, amit ki nem állhat benne, majd erőszakoskodott, hogy induljon el.

Néhány barátja még fel is ajánlotta a férfinek, hogy végigkísérik az üveghídon, de amint egyedül maradt, elmenekült barátai fogásából, előtte viszont felelőtlennek nevezte a barátnőjét, miszerint veszélybe sodorta elvárásával a kapcsolatukat.

Az egész helyzet annyira szürreális volt, hogy sokan azt gyanítják, ez nem más, mint reklám.

Xiao-Jing azt nyilatkozta a kudarca fulladt lánykérést követően, hogy szakítani fog a barátjával.

Odditycentral