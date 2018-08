Undorító bogarat talált a mekis kajájában – fotó

Miután megette a McWrap háromnegyedét, akkor fedezte csak fel a Bethany McCallum, hogy egy gusztustalan bogár van a szendvicsében. A 19 éves gyógyszertári asszisztens az angliai Kirkgate egyik McDonald’s-ában vásárolta az ételt átszámítva körülbelül 1400 forintért.

Mint mondja, eléggé felkavarta az eset, valamilyen féreg vagy hernyó lehetett a wrapban. „Felsikítottam, a kollégáim is majd elhányták magukat. Visszavittem a mekibe és megmutattam. A gyorsétterem vezetője elnézést kért, visszafizette nemcsak az én szendvicsem árát, hanem a két kollégámét is, így összesen 17 fontot (átszámítva 6 ezer forintot) kaptunk vissza” – mesélte Bethany.

McDonald’s diner horrified after discovering SLIMY bug in her Chicken Chilli Wrap https://t.co/hWOTra2CnW pic.twitter.com/Ez0TKQw7nI

— Sugar Mummy (@findsugarmummy) 2018. augusztus 14.