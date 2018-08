Te látod, mi a különbség a két képen? A többség nem

A betegség, amelyről szó van, nem más, mint a depresszió, amelyben Whitney Flemming néhány éve maga is érintett volt. A Playdates on Fridays című blog szerzője a Facebookra töltött posztjában elárulta, két évvel ezelőtt egy furcsa betegség miatt fordult fel gyökeresen az élete. „A betegség kémiailag és érzelmileg is nagyon megváltoztatott, így talán nem is akkora csoda, hogy egyik pillanatról a másikra egy depressziós epizód kellős közepén találtam magam.”

Whitney elárulja, a megosztott képpár első fotóját nagyjából ebben az időben készítette magáról. A másikat pedig azután, hogy az orvosa hivatalosan is gyógyultnak nyilvánította. „És hogy ezt miért osztom most meg a nagyvilággal? Hát azért, mert a minap az egyik ismerősöm súlyos depresszióval került a kórházba, egy másik pedig a hír hallatán azt írta nekem SMS-ben: bárcsak tudta volna, hogy depressziós. Egyáltalán nem látszott annak.”

A blogger úgy érzi, noha az utóbbi időben végre sok szó esik a depresszióról és a mentális betegségekről úgy általában, sokan még mindig nem tudatosították, hogy ezek a betegségek általában „láthatatlan betegségek”. „Nem véletlenül kapták ezt a gyűjtőnevet, hanem azért, mert az érintettek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a külvilág a lehető legkevesebbet érzékeljen a nehézségeikből.”

„Kevesen tudják, hogy a depresszióban szenvedő betegek zöme szégyelli magát. Hogy nem szívesen osztják meg a gondolataikat és az érzéseiket másokkal. Leginkább azért, mert nem akarják, hogy mások ítélkezzenek felettük. És mert azt gondolják, ha ők maguk se tudják, mit kezdjenek a rájuk törő negatív érzésekkel, hogyan várhatnák el mindezt másoktól.”

Whitney szerint mindezek ellenére igenis segíthetünk a depresszióban szenvedő embertársainkon.

„Légy elnéző a friss anyukával, aki folyamatosan lemondja a találkozóitokat. Ne ítéld el a nőt, aki kicsit furcsán öltözködik, és nem olyan barátságos, amilyennek szerinted lennie kellene. Segíts annak, aki elúszott a dolgaival. Keresd a barátaidat, még akkor is, ha úgy érzed, egy szabad perced sincs. Tudatosítsd magadban, hogy a legritkább esetben látod majd valakin azt, hogy depressziós. Leginkább azért, mert sokszor még ő maga sem tudja.”