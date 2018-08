„Van, hogy egy pánikroham nem csak abból áll, hogy kapkodsz a levegő után”

„Ellie vagyok, 20 éves, 14 éves korom óta pánikbeteg” – kezdte a Love What Matters oldalán közzétett bejegyzését a fiatal brit lány, aki azért döntött úgy, hogy a nagy nyilvánosság előtt is vállalja mentális betegségét, hogy ezzel segítsen sorstársain. Ellie-nek ugyanis hat évet kellett várnia a diagnózisra, csak mert nála a szorongás és a pánikbetegség nem a „hagyományos” tünetekkel jelentkezett.

„Az orvosaim zöme vashiánnyal, kiszáradással és alacsony vércukorszinttel magyarázta a tüneteimet. Évekbe telt, és vagy egy tucat orvosba, mire nagy sokára végre kiderült, hogy szorongással küzdök.” Ellie azt mondja, azóta rengeteget olvasott és tanult a betegségéről. Blogot vezet, ahol időről időre megosztja sorstársaival a tapasztalatait. És ez még nem minden: a beérkező hozzászólásokból is tanul.

„A pánikbetegségről az emberek többsége úgy tudja, hogy légszomjjal és mellkasi fájdalommal jelentkezik. Nálam a tünetek ennél sokkal változatosabbak: a teljes lefagyástól a dührohamon keresztül a megállíthatatlan remegésig elég sok minden elő szokott fordulni. Épp ezért sokan nem is akarják elhinni (főleg a kívülállók közül, akik nem ismernek), hogy pánikrohamom van. Velük még utólag is nehéz megértetni, hogy tényleg beteg vagyok, és nem, mondjuk, részeg.”

Ellie azt mondja, a speciális tünetekkel jelentkező rohamait nemcsak az idegenek, de sokszor még a legközelebbi hozzátartozói sem mindig értik meg. „Az exem a szakításunkkor azt vágta hozzám, hogy ezekkel az »úgynevezett« rohamokkal csak azt akarom elérni, hogy mindenki rám figyeljen, és elhiggye, hogy beteg vagyok.” A fiatal lány azt mondja, nehezen tette túl magán a hallottakon, és végtelenül szerencsésnek érzi magát, hogy most olyan párja van, aki igyekszik mindenben támogatni őt, és türelmes akkor is, ha a rohamokról van szó.

ANXIETY ATTACKS ARENT ALWAYS HYPERVENTILATING ROCKING BACK AND FORTH



Sometimes they can be bouts of rage, moments of complete silence, nit-picking, fast paced talking.... there are so many forms of anxiety attacks. Just because it’s not ‘conventional’ doesn’t mean it’s not real